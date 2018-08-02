Под Волгоградом мужчина идет под суд за изнасилование 9-летней падчерицы

33-летний житель Киквидзенского района Волгоградской области обвиняется в многолетнем сексуальном насилии над падчерицей.

Как сообщает пресс-служба регионального СУ СКР, с января 2010 года и на протяжении пяти лет мужчина регулярно насиловал девочку. Школьница стала жертвой надругательства со стороны отчима в девять лет. Несколько лет она скрывала это и только в октябре 2017 года рассказала все школьному психологу, к которому обратилась из-за проблем в семье. Тот в свою очередь обратился в компетентные органы.

На стадии расследования дела отчим свою вину категорически отрицал, однако правдивость показаний девочки подтвердили психологи в рамках проведенной судебной экспертизы.

Известно, что семья, в которой воспитывалась школьница, многодетная, но всегда характеризовалась положительно и в поле зрения органов системы профилактики не попадала.