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Под Волгоградом мужчина идет под суд за изнасилование 9-летней падчерицы
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Под Волгоградом мужчина идет под суд за изнасилование 9-летней падчерицы 

АиФ Волгоград 1 час назад
Фото: АиФ Волгоград
33-летний житель Киквидзенского района Волгоградской области обвиняется в многолетнем сексуальном насилии над падчерицей.
Как сообщает пресс-служба регионального СУ СКР, с января 2010 года и на протяжении пяти лет мужчина регулярно насиловал девочку. Школьница стала жертвой надругательства со стороны отчима в девять лет. Несколько лет она скрывала это и только в октябре 2017 года рассказала все школьному психологу, к которому обратилась из-за проблем в семье. Тот в свою очередь обратился в компетентные органы.
На стадии расследования дела отчим свою вину категорически отрицал, однако правдивость показаний девочки подтвердили психологи в рамках проведенной судебной экспертизы.
Известно, что семья, в которой воспитывалась школьница, многодетная, но всегда характеризовалась положительно и в поле зрения органов системы профилактики не попадала.
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