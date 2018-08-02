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На западном побережье Камчатки отметили большие подходы тихоокеанского лосося
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На западном побережье Камчатки отметили большие подходы тихоокеанского лосося 

ТАСС 1 час назад
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 2 августа. /ТАСС/. Рыбопромышленники Камчатки отмечают большие подходы тихоокеанского лосося к западному побережью полуострова. Десятки рыбопромысловых судов уже работают на приемке в Западно-Камчатской и Камчатско-Курильской подзонах, сообщила в четверг пресс-служба регионального правительства.
"Горбуша долго ждала подходящей погоды, и, как только потеплело, огромной массой пошла на нерест. Принимаемый рыбопромысловыми предприятиями объем вылова сейчас превышает 10 тыс. тонн горбуши в сутки. К работающим на западе Камчатке судам подходят новые, которые закончили путину у восточного побережья. Рыбаки намерены освоить весь объем возможной добычи, а это более 150 тыс. тонн горбуши", — говорится в сообщении.
На востоке в Карагинской подзоне рыбохозяйственные предприятия смогли добыть 96,5 тыс. тонн горбуши. В Западно-Камчатской и Камчатско-Курильской подзонах — 35 тыс. тонн. Общий объем вылова тихоокеанских лососей на Камчатке составил 176 тыс. тонн.
Всего за период путины на Камчатке планируется добыть около 290 тыс. тонн тихоокеанских лососей. Такого стартового прогноза в регионе еще не было, он является рекордным.
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