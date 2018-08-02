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Челябинский полицейский помога жительнице Татарстана в Адлере
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Челябинский полицейский помога жительнице Татарстана в Адлере 

Уральский меридиан 1 час назад
Фото: Уральский меридиан
В адрес начальника Линейного отдела полиции в аэропорту города Челябинска поступило Благодарственное письмо от жительницы города Казани.
Вера Русинова в своем обращении выражает благодарность старшине полиции Евгении Шамсутдиновой за помощь в поиске пропавшей банковской карты с денежными средствами.
Как уточнили ИА «Уральский меридиан» в пресс-службе УТ МВД России по УрФО, в июле 2018 года женщина с двумя детьми проходила курс реабилитации в одном из пансионатов города Адлера. После того, как курс медицинских процедур был пройден, ей позвонили из авиакомпании и сообщили, что из-за финансовых проблем перевозчика купленные ею билеты аннулированы. В спешном порядке она отправилась к ближайшему банкомату, который находится на вокзале станции Адлер, чтобы снять денежные средства на покупку новых авиабилетов до Казани. На вокзале из-за неисправности банкомат не выдал ей деньги и не вернул карту.
На женщину с растерянным видом обратила внимание старшина полиции Евгения Шамсутдинова — полицейский патрульно-постовой службы из Линейного отдела полиции в аэропорту города Челябинска, которая в тот день находилась на вокзале Адлера в командировке. Сотрудник полиции подошла к женщине, представилась и спросила, что произошло и нужна ли помощь. Выслушав женщину, Евгения с коллегами попытались установить, где сейчас находится карта, и им это удалось. Оказалось, что спустя несколько минут банкомат выдал карту обратно и ее передали на стойку информации вокзала.
Благодаря тому, что старшина полиции вовремя пришла на помощь, Вера Русинова смогла приобрести билеты домой и оплатить лечение своих детей в пансионате. Автор письма искренне благодарит сотрудников транспортной полиции за «неоценимую помощь».
«За добросовестное выполнение обязанностей старшина полиции Евгения Шамсутдинова представлена к награждению Почетной грамотой начальника Южно-Уральского линейного управления МВД России на транспорте», рассказала ИА «Уральский меридиан» руководитель пресс-службы Южно-Уральского ЛУ МВД России на транспорте Вера Кухтина.
Фото превью с сайта chelyabinsk-airport.ru
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