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32 тысячи подмосковных инвалидов будут трудоустроены до конца 2018 года
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32 тысячи подмосковных инвалидов будут трудоустроены до конца 2018 года 

Вести Подмосковья 1 час назад
Как сообщила Ирина Фаевская, министр социального развития Московской области, в этом году необходимо трудоустроить примерно 32 тысячи инвалидов, но при этом некоторых из них придется мотивировать на работу.
Как оказалось, не все инвалиды хотят работать, так как считают, что в таком случае размер их пособий будет уменьшен. Это не так, поэтому работникам служб занятости приходится мотивировать инвалидов и работать с их семьями.
Сейчас есть все возможности для выхода инвалидов на работу — региональное Министерство социального развития даже помогает инвалидам выстраивать оптимальные маршруты от порога дома до двери работы.
Еще одна проблема — работодатели. Не все охотно готовы принять сотрудников с инвалидностью в штат своих сотрудников.
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