32 тысячи подмосковных инвалидов будут трудоустроены до конца 2018 года

Как сообщила Ирина Фаевская, министр социального развития Московской области , в этом году необходимо трудоустроить примерно 32 тысячи инвалидов, но при этом некоторых из них придется мотивировать на работу.

Как оказалось, не все инвалиды хотят работать, так как считают, что в таком случае размер их пособий будет уменьшен. Это не так, поэтому работникам служб занятости приходится мотивировать инвалидов и работать с их семьями.

Сейчас есть все возможности для выхода инвалидов на работу — региональное Министерство социального развития даже помогает инвалидам выстраивать оптимальные маршруты от порога дома до двери работы.

Еще одна проблема — работодатели. Не все охотно готовы принять сотрудников с инвалидностью в штат своих сотрудников.