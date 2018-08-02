Ещё
В Новгородской области сожгут 37 тысяч свиней, заразившихся африканской чумой
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Новгородской области сожгут 37 тысяч свиней, заразившихся африканской чумой 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
С 3 по 7 августа в Волотовском районе будут в полутора километрах от районного центра начнется уничтожение свиней, заразившихся африканской чумой. Всего будет уничтожено 37 тысяч голов. Сначала животным введут инъекцию, которая их умертвит, а затем сожгут.
В период сжигания, в целях осуществления контроля за содержанием в воздухе вредных веществ, в населенных пунктах, расположенных в непосредственной близости к месту сжигания, будут работать специалисты регионального Роспотребнадзора.
Власти разослали местным жителям памятки в которых советуют им держать закрытыми окна и двери, не выходить на улицу, использовать респираторные маски, делать влажную уборку в доме и чаще принимать душ. Кроме того они отменили празднование Дня района, запланированное на 4 августа.
«Конечно страх есть, хоть и говорят, что африканская чума свиней для человека не несет опасности. Переживаем, что будет сильный запах, а как в жару сидеть с закрытыми окнами, сейчас у нас почти 30 градусов тепла», — рассказала корреспонденту «ФедералПресс» местная жительница Елена Николаева.
Свиньи из личных подсобных хозяйства жителей, оказавшихся в первой зоне, а это 44 населенных пункта, тоже будут уничтожены. Власти уже выкупили у населения более 20 свиней. Всего в районе насчитывается около 40 личных подсобных хозяйств, где выращиваются свиньи.
Очаг заражения африканской чумы свиней зафиксировали на площадке ООО «Новгородский бекон» 21 июля. На предприятии сообщили, что отгрузку продукции они прекратили еще 20 июля до получения результатов анализов, которые были взяты у свиней. До 21 августа на территории Волотовского и граничащими с ним Шимском, Солецком, Старорусском районах введен карантин.
РИА «ФедералПресс»: последние новости
Тимати заставили заплатить штраф за концерт на крыше машины Тепло по новым технологиям. Компания УСТЭК меняет ржавые трубы на полиэтилен Трамп предложил спецпрокурору по «российскому делу» признать конфликт интересов
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Над Черным морем едва не столкнулись два самолета42
Королеву красоты убили на глазах у туристов13
У России таких ракет нет. И не будет125
Украинские военные заявили о масштабном «котле»204
Интимная тайна разрушит карьеру Макрона176
Видео
00:49
Крушение пассажирского самолета сняли на видео изнутри
Происшествия
14:03
«У погибших россиян был шанс на спасение»
Политика
01:14
Срыв сроков: корабли уплыли от ВМФ
Армия Статьи
03:18
Ахеджакова объявила себя «террористкой»
Общество
01:06
Подстилка стала предметом разборки
Общество
01:49
Украинские военные заявили о масштабном «котле»
В мире Украина
01:11
«Саня, тихо»: бездомный питон выполз на улицу в Тюмени
Происшествия
00:29
Кролики спрятались от дождя под фурой
Общество
01:01
«Крым был для меня, есть и будет всегда русский»
В мире Статьи
04:00
Россияне раскупили билеты на крымскую «Комету»
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение