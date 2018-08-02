В Новгородской области сожгут 37 тысяч свиней, заразившихся африканской чумой

С 3 по 7 августа в Волотовском районе будут в полутора километрах от районного центра начнется уничтожение свиней, заразившихся африканской чумой. Всего будет уничтожено 37 тысяч голов. Сначала животным введут инъекцию, которая их умертвит, а затем сожгут.

В период сжигания, в целях осуществления контроля за содержанием в воздухе вредных веществ, в населенных пунктах, расположенных в непосредственной близости к месту сжигания, будут работать специалисты регионального Роспотребнадзора

Власти разослали местным жителям памятки в которых советуют им держать закрытыми окна и двери, не выходить на улицу, использовать респираторные маски, делать влажную уборку в доме и чаще принимать душ. Кроме того они отменили празднование Дня района, запланированное на 4 августа.

«Конечно страх есть, хоть и говорят, что африканская чума свиней для человека не несет опасности. Переживаем, что будет сильный запах, а как в жару сидеть с закрытыми окнами, сейчас у нас почти 30 градусов тепла», — рассказала корреспонденту «ФедералПресс» местная жительница Елена Николаева

Свиньи из личных подсобных хозяйства жителей, оказавшихся в первой зоне, а это 44 населенных пункта, тоже будут уничтожены. Власти уже выкупили у населения более 20 свиней. Всего в районе насчитывается около 40 личных подсобных хозяйств, где выращиваются свиньи.

Очаг заражения африканской чумы свиней зафиксировали на площадке ООО «Новгородский бекон» 21 июля. На предприятии сообщили, что отгрузку продукции они прекратили еще 20 июля до получения результатов анализов, которые были взяты у свиней. До 21 августа на территории Волотовского и граничащими с ним Шимском, Солецком, Старорусском районах введен карантин.