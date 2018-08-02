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Защита сотрудника ЦНИИмаша просит поместить его под домашний арест
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Защита сотрудника ЦНИИмаша просит поместить его под домашний арест 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Защита просит избирать домашний арест для сотрудника ЦНИИмаша Виктора Кудрявцева, которому вменяется государственная измена, передает корреспондент РИА Новости.
Мосгорсуд в четверг рассматривает жалобу на заключение под стражу Кудрявцева.
"Мы еще не знаем объем дела и объем процессуальных нарушений, из копии постановления о привлечении Кудрявцева совершенно не понятно, в чем его конкретно обвиняют", — сообщил журналистам его адвокат Евгений Смирнов.
Кроме того, супруга обвиняемого рассказала о проблемах со здоровьем у ученого.
"У него глаз стал плохо видеть, появилась глухота, он себя очень плохо чувствует", — рассказала его супруга Ольга Кудрявцева.
В заседании на данный момент объявлен перерыв, адвокат знакомится с материалами дела.
По данным «Коммерсанта», ФСБ считает, что 74-летний ученый передал одной из стран НАТО секретную информацию о российских гиперзвуковых разработках. СМИ сообщали о задержании второго подозреваемого по этому делу, но Роскосмос опроверг эту информацию.
Скандал также стоил должности директору исследовательско-аналитического центра Роскосмоса Дмитрию Пайсону. Он подал в отставку вскоре после того, как у него прошел обыск. Но по уголовному делу он, по сообщению госкорпорации, проходит как свидетель.
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