Защита сотрудника ЦНИИмаша просит поместить его под домашний арест

Мосгорсуд в четверг рассматривает жалобу на заключение под стражу Кудрявцева.

"Мы еще не знаем объем дела и объем процессуальных нарушений, из копии постановления о привлечении Кудрявцева совершенно не понятно, в чем его конкретно обвиняют", — сообщил журналистам его адвокат Евгений Смирнов

Кроме того, супруга обвиняемого рассказала о проблемах со здоровьем у ученого.

"У него глаз стал плохо видеть, появилась глухота, он себя очень плохо чувствует", — рассказала его супруга Ольга Кудрявцева.

В заседании на данный момент объявлен перерыв, адвокат знакомится с материалами дела.

По данным «Коммерсанта», ФСБ считает, что 74-летний ученый передал одной из стран НАТО секретную информацию о российских гиперзвуковых разработках. СМИ сообщали о задержании второго подозреваемого по этому делу, но Роскосмос опроверг эту информацию.

Скандал также стоил должности директору исследовательско-аналитического центра Роскосмоса Дмитрию Пайсону. Он подал в отставку вскоре после того, как у него прошел обыск. Но по уголовному делу он, по сообщению госкорпорации, проходит как свидетель.