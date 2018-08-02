Призывник-уклонист впервые оправдан в России

России впервые оправдали призывника, уклонившегося от прохождения альтернативной гражданской службы (АГС), сообщает «Ъ»

Не желая платить за жилье самостоятельно, призывник отказался от поездки и обратился в суд с иском к военкомату о неполном медосвидетельствовании. Гражданский спор он проиграл, а военкомат передал документы в следственный комитет , указав, что призывник должен был самостоятельно приступить к альтернативной службе.

Дело призывника Титова рассматривал Волгодонский районный суд, который встал на сторону молодого человека и постановил, что военкомат должен предоставить проездные документы и предписание, а интернат — обеспечить жильем. Прокуратура посчитала приговор несправедливым и обжаловала решение.

Ранее Пятый канал рассказывал о юном череповчанине, который притворялся женщиной, чтобы не служить в армии.