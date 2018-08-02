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Призывник-уклонист впервые оправдан в России
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Призывник-уклонист впервые оправдан в России 

Пятый канал 1 час назад
Фото: Пятый канал
В России впервые оправдали призывника, уклонившегося от прохождения альтернативной гражданской службы (АГС), сообщает «Ъ».
Житель Ростовской области по имени Константин Титов. Местом для АГС был дом-интернат для престарелых в городе Энгельсе Саратовской области. Молодой человек обратился в учреждение и узнал, что ему не могут предоставить общежитие.
Не желая платить за жилье самостоятельно, призывник отказался от поездки и обратился в суд с иском к военкомату о неполном медосвидетельствовании. Гражданский спор он проиграл, а военкомат передал документы в следственный комитет, указав, что призывник должен был самостоятельно приступить к альтернативной службе.
Дело призывника Титова рассматривал Волгодонский районный суд, который встал на сторону молодого человека и постановил, что военкомат должен предоставить проездные документы и предписание, а интернат — обеспечить жильем. Прокуратура посчитала приговор несправедливым и обжаловала решение.
Ранее Пятый канал рассказывал о юном череповчанине, который притворялся женщиной, чтобы не служить в армии.
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