В ЖК «Чистое небо» построят православный храм

По инициативе администрации Приморского района в ЖК «Чистое Небо» будет возведен небольшой православный храм.

Проектирование и строительство финансирует компания-застройщик Setl City. Работы по возведению храма выполняют профессиональные архитекторы «Мастерских Андрея Анисимова».

Проект получил одобрение Санкт-Петербургской митрополии — для храма уже назначен настоятель. Завершение строительства запланировано на 3 квартал 2019 года, тогда же храм будет освящен в честь святителя Николая Чудотворца.

Напомним, ЖК комфорт-класса «Чистое небо» расположен недалеко от станции метро «Комендантский проспект». В рамках проекта уже введены в эксплуатацию 5 жилых домов.