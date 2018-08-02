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В ЖК «Чистое небо» построят православный храм
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В ЖК «Чистое небо» построят православный храм 

АСН-Инфо 1 час назад
Фото: АСН-Инфо
По инициативе администрации Приморского района в ЖК «Чистое Небо» будет возведен небольшой православный храм.
Проектирование и строительство финансирует компания-застройщик Setl City. Работы по возведению храма выполняют профессиональные архитекторы «Мастерских Андрея Анисимова».
Проект получил одобрение Санкт-Петербургской митрополии — для храма уже назначен настоятель. Завершение строительства запланировано на 3 квартал 2019 года, тогда же храм будет освящен в честь святителя Николая Чудотворца.
Напомним, ЖК комфорт-класса «Чистое небо» расположен недалеко от станции метро «Комендантский проспект». В рамках проекта уже введены в эксплуатацию 5 жилых домов.
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