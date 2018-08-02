Ещё
Буйвол обратил в бегство напавшую на стадо львицу
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Буйвол обратил в бегство напавшую на стадо львицу 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Участник сафари в национальном парке Крюгера в ЮАР стал очевидцем нападения львицы на стадо буйволов. Снятое им видео опубликовал UPI.
Охоту прервал бык, который бросился к хищнику. «Львица повернулась и на полной скорости побежала прочь, — рассказывает автор видео. — Буйвол гнался за ней больше ста метров, после чего они остановились».
Национальный парк Крюгера находится на северо-востоке ЮАР. На его территории обитают около полутора тысяч львов, 12 тысяч слонов, 2,5 тысячи буйволов, около тысячи леопардов и пять тысяч носорогов.
Ранее сообщалось, что посетитель национального парка Крюгера в ЮАР снял на видео нападение леопарда на дикобраза. Грызун ощетинился иголками и не подпустил хищника к себе.
Последние новости
Съела немытые фрукты и закусила мясом: черви поразили мозг девочки. Фото Она стала моделью, несмотря на возраст. И познала главный секрет молодости Бабушка отдала за внука 200 тысяч рублей. Внуков у нее нет
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Над Черным морем едва не столкнулись два самолета45
У России таких ракет нет. И не будет139
Королеву красоты убили на глазах у туристов14
Украинские военные заявили о масштабном «котле»206
Интимная тайна разрушит карьеру Макрона177
Видео
00:49
Крушение пассажирского самолета сняли на видео изнутри
Происшествия
00:11
Разбившийся на Кубани Ми-2 сняли на видео
Происшествия
14:03
«У погибших россиян был шанс на спасение»
Политика
01:14
Срыв сроков: корабли уплыли от ВМФ
Армия Статьи
03:18
Ахеджакова объявила себя «террористкой»
Общество
01:06
Подстилка стала предметом разборки
Общество
01:49
Украинские военные заявили о масштабном «котле»
В мире Украина
01:11
«Саня, тихо»: бездомный питон выполз на улицу в Тюмени
Происшествия
00:29
Кролики спрятались от дождя под фурой
Общество
01:01
«Крым был для меня, есть и будет всегда русский»
В мире Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение