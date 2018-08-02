Буйвол обратил в бегство напавшую на стадо львицу

Участник сафари в национальном парке Крюгера в ЮАР стал очевидцем нападения львицы на стадо буйволов. Снятое им видео опубликовал UPI.

Охоту прервал бык, который бросился к хищнику. «Львица повернулась и на полной скорости побежала прочь, — рассказывает автор видео. — Буйвол гнался за ней больше ста метров, после чего они остановились».

Национальный парк Крюгера находится на северо-востоке ЮАР. На его территории обитают около полутора тысяч львов, 12 тысяч слонов, 2,5 тысячи буйволов, около тысячи леопардов и пять тысяч носорогов.

Ранее сообщалось, что посетитель национального парка Крюгера в ЮАР снял на видео нападение леопарда на дикобраза. Грызун ощетинился иголками и не подпустил хищника к себе.