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Naked Labs выпустил зеркало, о которым мы все мечтали
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Naked Labs выпустил зеркало, о которым мы все мечтали 

Ридус 1 час назад
Фото: Ридус
Калифорнийский стартап Naked Labs представил свою новую разработку — зеркало, которое расскажет всю правду о вашем теле. В основе зеркала заложен 3D-сканер, создающий трехмерную модель вашего тела.
Компания начала свою работу не так давно. Изначально Naked Labs занималась изготовлением зеркал и весов, но недавно у разработчиков появилась идея соединить два необходимых продукта в один гаджет.
Теперь с помощью зеркала и небольшой платформы вы получите полную информацию о вашем теле: вес, индекс массы тела, данные о жировой и мышечной массе. Зеркало также будет фиксировать ваши изменения, наглядно показывая, как меняется ваше тело.
Чтобы получить информацию достаточно встать на весы-платформу перед зеркалом и подождать пару минут, пока вас не просканирует аппарат. В результате вы получите весьма подробную информацию на свой смартфон.
На старте продаж цена зеркала составила 1395 $ (88 тысяч рублей), но в будущем компания собирается сделать свой продукт более доступным для покупателей.
Проект уже заинтересовал многих инвесторов, которые вложили в стартап почти 14 миллионов долларов. Разработчики считают, что у их продукта большое будущее, так как инновационное зеркало будет полезно не только для домашнего пользования, но и пригодится в фитнес-центрах и магазинах одежды.
Если заглянуть совсем далеко, то можно представить себе сервисы изготовления максимально подходящей мебели на заказ, или автоматическую настройку сидений и зеркал в автомобиле на основе данных, полученных с зеркала, — пояснили разработчики стартапа.
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