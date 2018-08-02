Naked Labs выпустил зеркало, о которым мы все мечтали

Калифорнийский стартап Naked Labs представил свою новую разработку — зеркало, которое расскажет всю правду о вашем теле. В основе зеркала заложен 3D-сканер, создающий трехмерную модель вашего тела.

Компания начала свою работу не так давно. Изначально Naked Labs занималась изготовлением зеркал и весов, но недавно у разработчиков появилась идея соединить два необходимых продукта в один гаджет.

Теперь с помощью зеркала и небольшой платформы вы получите полную информацию о вашем теле: вес, индекс массы тела, данные о жировой и мышечной массе. Зеркало также будет фиксировать ваши изменения, наглядно показывая, как меняется ваше тело.

Чтобы получить информацию достаточно встать на весы-платформу перед зеркалом и подождать пару минут, пока вас не просканирует аппарат. В результате вы получите весьма подробную информацию на свой смартфон.

На старте продаж цена зеркала составила 1395 $ (88 тысяч рублей), но в будущем компания собирается сделать свой продукт более доступным для покупателей.

Проект уже заинтересовал многих инвесторов, которые вложили в стартап почти 14 миллионов долларов. Разработчики считают, что у их продукта большое будущее, так как инновационное зеркало будет полезно не только для домашнего пользования, но и пригодится в фитнес-центрах и магазинах одежды.

Если заглянуть совсем далеко, то можно представить себе сервисы изготовления максимально подходящей мебели на заказ, или автоматическую настройку сидений и зеркал в автомобиле на основе данных, полученных с зеркала, — пояснили разработчики стартапа.