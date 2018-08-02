О новых возможностях развития контейнерных перевозок расскажут на Балтийском транспортном форуме

Сегодня контейнерооборот в целом по России растёт: за первое полугодие 2018 года перевалка контейнеров в портах страны выросла на 11%, примерно до 2,5 млн TEU, причём половина объёма пришлась на Балтику. Транспортникам региона предстоит немало работы для того, чтобы доля Балтийского бассейна в общем контейнерообороте не снижалась, а наоборот, только росла. У экспертов Балтийского транспортного форума есть в рукаве такие козыри.

Алексей Павлов , первый заместитель генерального директора «Балтийской стивидорной компании», озвучит на Форуме способы увеличения контейнерооборота в портах Балтийского бассейна.

«Осенью мы планируем пилотную отправку первого контейнерного поезда, — говорит Алексей Павлов. — В июле у нас выполнен абсолютный рекорд за всё время существования БСК: компанией переработана 21 тыс. TEU, что является выдающимся показателем по месячному контейнерообороту. Основное направление, которое мы сейчас прорабатываем — это увеличение железнодорожного контейнерного транзита, мультимодальные перевозки. По железной дороге контейнеры должны следовать через калининградский порт с перегрузкой на фидерные суда. 99% сегодняшнего импортного груза — это груз, следующий для предприятий Калининградской области . Хорошо, что они развиваются, это способствует и нашему грузообороту, но для наращивания перевозок мы планируем привлекать и транзитные грузы.

Мы сами развиваем свою инфраструктуру, но узкое место — так и не расшитое за все эти годы — это автомобильная дорога, которая идёт из Балтийска до Калининграда : у неё настолько низкая пропускная способность, что это сильно осложняет жизнь перевозчиков. Проблема только усугубляется, потому что движение автотранспорта постоянно увеличивается. Области нужно строить нормальную 4-полосную дорогу от Балтийска до Калининграда, о чём мы неоднократно писали губернатору и с чем выступали на конференциях, но воз и ныне там. Надеемся, что с помощью Балтийского транспортного форума нам удастся ещё раз обострить эти проблемы. Работа таких форумов, безусловно, расширяет горизонты, мы видим проблемы других участников, где-то сами подключаемся к их решению.

Юбилейному форуму желаю всяческих успехов, а всем участникам рынка — увеличения грузовой базы и как можно больше конструктивной работы!».

Юбилейный Балтийский транспортный форум будет проходить под эгидой Правительства Калининградской области 6 — 7 сентября 2018 года в Калининграде, в деловом центре «На острове» — Kaiserhof Hotel.

В Форуме примут участие представители Министерства развития инфраструктуры Калининградской области, Росжелдор, Евразийская экономическая комиссия , Калининградский морской торговый порт, Калининградская железная дорога, Белорусская железная дорога, Литовские железные дороги, Росморпорт, Белинтертранс, КLАSCО, РЖД Логистика, РН-Бункер, Дальрефтранс, Апатит, ВЛ Лоджистик, Федеральная грузовая компания и УГМК-Транс, Stena Line и многие другие организации и ведомства.

Зарегистрироваться на Балтийский транспортный форум можно через кнопку«Зарегистрироваться» на сайте мероприятия, ответом на это письмо или через сотрудников Оргкомитета по телефонам: