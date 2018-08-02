О новых возможностях развития контейнерных перевозок расскажут на Балтийском транспортном форуме 

Сегодня контейнерооборот в целом по России растёт: за первое полугодие 2018 года перевалка контейнеров в портах страны выросла на 11%, примерно до 2,5 млн TEU, причём половина объёма пришлась на Балтику. Транспортникам региона предстоит немало работы для того, чтобы доля Балтийского бассейна в общем контейнерообороте не снижалась, а наоборот, только росла. У экспертов Балтийского транспортного форума есть в рукаве такие козыри.
Алексей Павлов, первый заместитель генерального директора «Балтийской стивидорной компании», озвучит на Форуме способы увеличения контейнерооборота в портах Балтийского бассейна.
«Осенью мы планируем пилотную отправку первого контейнерного поезда, — говорит Алексей Павлов. — В июле у нас выполнен абсолютный рекорд за всё время существования БСК: компанией переработана 21 тыс. TEU, что является выдающимся показателем по месячному контейнерообороту. Основное направление, которое мы сейчас прорабатываем — это увеличение железнодорожного контейнерного транзита, мультимодальные перевозки. По железной дороге контейнеры должны следовать через калининградский порт с перегрузкой на фидерные суда. 99% сегодняшнего импортного груза — это груз, следующий для предприятий Калининградской области. Хорошо, что они развиваются, это способствует и нашему грузообороту, но для наращивания перевозок мы планируем привлекать и транзитные грузы.
Мы сами развиваем свою инфраструктуру, но узкое место — так и не расшитое за все эти годы — это автомобильная дорога, которая идёт из Балтийска до Калининграда: у неё настолько низкая пропускная способность, что это сильно осложняет жизнь перевозчиков. Проблема только усугубляется, потому что движение автотранспорта постоянно увеличивается. Области нужно строить нормальную 4-полосную дорогу от Балтийска до Калининграда, о чём мы неоднократно писали губернатору и с чем выступали на конференциях, но воз и ныне там. Надеемся, что с помощью Балтийского транспортного форума нам удастся ещё раз обострить эти проблемы. Работа таких форумов, безусловно, расширяет горизонты, мы видим проблемы других участников, где-то сами подключаемся к их решению.
Юбилейному форуму желаю всяческих успехов, а всем участникам рынка — увеличения грузовой базы и как можно больше конструктивной работы!».
Юбилейный Балтийский транспортный форум будет проходить под эгидой Правительства Калининградской области 6 — 7 сентября 2018 года в Калининграде, в деловом центре «На острове» — Kaiserhof Hotel.
В Форуме примут участие представители Министерства развития инфраструктуры Калининградской области, Росжелдор, Евразийская экономическая комиссия, Калининградский морской торговый порт, Калининградская железная дорога, Белорусская железная дорога, Литовские железные дороги, Росморпорт, Белинтертранс, КLАSCО, РЖД Логистика, РН-Бункер, Дальрефтранс, Апатит, ВЛ Лоджистик, Федеральная грузовая компания и УГМК-Транс, Stena Line и многие другие организации и ведомства.
Зарегистрироваться на Балтийский транспортный форум можно через кнопку«Зарегистрироваться» на сайте мероприятия, ответом на это письмо или через сотрудников Оргкомитета по телефонам:
* в Москве +7 (495) 646-01-51,
* в Санкт-Петербурге +7 (812) 448-08-48.