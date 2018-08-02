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Жителю Энгельса присудили пять месяцев исправительных работ за неуплату алиментов
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Жителю Энгельса присудили пять месяцев исправительных работ за неуплату алиментов 

САРАТОВ24 1 час назад
Фото: САРАТОВ24
По данным прокуратуры Саратовской области, 37-летний житель Энгельса был обязан уплачивать алименты на содержание 10-летней дочери. Однако никакой материальной помощи он не оказывал, официально не работал, за помощью в трудоустройстве в центр занятости не обращался. При этом мужчину уже приговаривали к обязательным работам. Общая задолженность по алиментам составила 21 тысячу рублей. Суд с учетом неисполнения закона назначил подсудимому пять месяцев исправительных работ с удержанием 10% зарплаты в доход государства.
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