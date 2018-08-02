Смерть Джемаля перечеркнула планы Ходорковского

Сверхзадача погибшей в Африке журналистской группки не вызывает сомнений. Достаточно проанализировать позиции ее творческой главы Орхана Джемаля , сына недавно почившего происламского националиста Гейдара.

Своих воззрений на Россию и мир он никогда не скрывал и, открыто бравируя, провозглашал себя «укропом» и проукраинским журналистом. А заодно лил слезы по украинской утрате Крыма и вольно фантазировал на волнах «Радио Свобода» , что полуостров был заселен «приплодом НКВД, расселенном в домах выселенных татар». Тот факт, что по переписи 1939 года крымские татары все равно составляли меньшинство на полуострове, его, видимо, не интересовал.

Суть, впрочем, не в его цитатах. А в настрое, который легко объясняет сверхзадачу его поездки в ЦАР на деньги, припасенные Ходорковским в Европе. Найти новый компромат на злокозненную Россию, которая протянула свои незаконные полувоенные щупальца в самое сердце черного континента. Дабы потом МБХ тряс бы пленкой перед разного рода аудиториями, и так давно уверовавших в неизбежное нападение этих русских. Но смерть Джемаля перечеркнула планы Ходорковского.

С папой убиенного журналиста все было еще интереснее. Гейдар Джемаль , комфортно обитая в России, буквально бредил исламской революцией в нашей стране, которая, по его словам, должна была снести империю. В переводе на общепринятые понятия — привести к развалу России по примеру и модели Советского Союза. Причем движущими силами, по его мнению, должны были выступать кавказцы и многочисленные среднеазиатские диаспоры. Те самые гастарбайтеры.

Теперь выясняется, что в 2014 году Джемаль — старший летал в Киев, поддерживал контакты с головкой Меджлиса и переживал по поводу того, что крымских татар не удалось «растормошить» для оказания сопротивления вежливым людям. В его искаженном понимании кровавые события на ныне мирном и процветающем полуострове могли бы сыграть роль детонатора для последующих не менее кровавых столкновений в России. Но как говорится, человек предполагает, а бог, призвавший Гейдара к себе, располагает.

Global Look Press

Орхан Джемаль

Но вот сынок, по его словам, ждал, но, как мы видим, и не дождался смерти российского президента. После чего все должно было в России прийти к хаосу. Чужая смерть для Орхана вообще не имела значение. Поэтому он был уверен, что украинские националисты, уничтожив в Одессе, в огне сотни человек, по результату были правы. Мол, не дали разгуляться русской весне.

Но по страшной иронии судьбы тесак исламского боевика обрушился на самого Джемаля. И опять-таки бог не Антошка, видит немножко. Не накликай беду!

Как резонно отметил недавно один прибалт, слабость россиян в том, что они не злопамятны. Вот и Валентина Матвиенко, видимо, не разобравшись, после фейковой смерти русофоба Бабченко призвала оказать помощь его семье. Вот и сейчас призывают жертвовать на счета погибших в ЦАР. И пожертвуют же.