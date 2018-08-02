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Ростелеком починил линию, поврежденную похитителями кабеля в Приангарье
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Ростелеком починил линию, поврежденную похитителями кабеля в Приангарье 

АиФ Иркутск 1 час назад
Фото: АиФ Иркутск
Специалисты Ростелекома устранили повреждения волоконно-оптические линии связи, оставленные неизвестными злоумышленниками, которые 1 августа пытались похитить кабель близ посёлка Мамоны Иркутского района. Из-за их действий без доступа в Интернет с 21:00 1 августа до 00:30 2 августа оказались большое число абонентов компании.
Интернет и Интерактивное телевидение в полном объеме было восстановлено 2 августа в 04:00. Правоохранительные органы ведут активную работу по поиску и задержанию злоумышленников.
ПАО «Ростелеком» призывает жителей Иркутской области к сотрудничеству. При первом же подозрении о том, что готовится, либо происходит хищение или порча кабеля, люков линейно-кабельной канализации, иного оборудования связи, незамедлительно сообщайте в органы полиции по телефону 112.
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