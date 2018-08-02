Ученые проведут изыскания для будущего порта возле месторождения на Новой Земле

МОСКВА , 2 августа. / ТАСС /. Сотрудники «ВНИПИпромтехнологии» (инжиниринговый центр уранового холдинга АРМЗ — горнорудный дивизион госкорпорации «Росатом» ) выехали на Южный остров архипелага Новая Земля, чтобы собрать данные для проектирования надводной части портового комплекса в губе Безымянная, который необходим для освоения месторождения «Павловское». Об этом в четверг журналистам сообщил пресс-секретарь АРМЗ Юрий Мурашко

"Для точного наложения проектируемых объектов на рельеф ученые будут использовать высокоточный спутниковый геодезический прибор. Они также проведу анализы питьевой воды из возможных ближайших водозаборов, отберут пробы грунтов и сделают замеры фоновых показателей", — сказал Мурашко. Он уточнил ТАСС, что группа изыскателей будет работать на острове до середины августа.

Порт на губе Безымянная — главный инфраструктурный объект для обеспечения строительства самого северного в мире горнодобывающего предприятия по добыче и переработке свинцово-цинковых руд. Порт позволит наладить трансфер между материком и архипелагом, своевременно поставлять необходимые для строительства материалы, а в дальнейшем перевозить рабочих и осуществлять отгрузку свинцово-цинковых концентратов.

Портовый комплекс расположен в 20 км от месторождения «Павловское». Жить будущие работники порта будут в вахтовом поселке, расположенном непосредственно у месторождения. Инженерные изыскания для проектирования основной подводной части портового комплекса были проведены в июле.

Ранее сообщалось, что объем инвестиций, необходимый на строительство портового комплекса, оценивают в 6 млрд рублей. В 2017 году проект «Павловское» был включен в государственную программу «Социально-экономическое развитие Арктической зоны Российской Федерации». Генеральным подрядчиком по проекту выступает инжиниринговый центр АРМЗ — «ВНИПИпромтехнологии». Компания осуществляет проектирование горнодобывающего комбината.

Ресурсный потенциал свинцово-цинкового серебросодержащего месторождения на архипелаге Новая Земля оценивается более чем в 47 млн тонн руды. В рамках проекта предусматривается строительство горнодобывающего предприятия по добыче и переработке свинцово-цинковых руд. Проектная мощность предприятия — 3,5 млн тонн руды в год. Месторождение входит в состав Безымянского рудного узла и находится в 18 км от побережья Баренцева моря.