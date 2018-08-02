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В Тобольском кремле запретили выгул животных после кровавой драки двух собаководов
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В Тобольском кремле запретили выгул животных после кровавой драки двух собаководов 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
На входе на смотровую площадку Тобольского кремля установили табличку, сообщающую о запрете на выгул животных. Люди удивлены, ведь эта территория считалась излюбленной для выгула собак.
Предположительно, установила ее городская администрация. Впрочем, официально в мэрии информацию не подтвердили. Также не сообщается, какие санкции предусмотрены за нарушение запрета. Однако, как сообщают очевидцы, гулять с собаками в этом месте стали намного меньше.
Напомним, осенью на смотровой площадке произошла кровавая драма — поссорились два хозяина собак. Мужчина ударил другого в лицо, а тот выхватил нож. Собаковод ранил своего оппонента, а потом зарезал его овчарку. Его признали виновным в умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести (пункт «з» части 2 статьи 112 УК РФ) и дали условный срок.
После этого случая в правоохранительных органах высказали мнение о необходимости введения штрафов за выгул собак на территории кремля.
Фото: Вадим Калина
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