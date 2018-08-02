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Стоматолога-нелегала из федерального розыска поймали в Ярославле через сайт знакомств
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Стоматолога-нелегала из федерального розыска поймали в Ярославле через сайт знакомств 

76.ru 1 час назад
Фото: 76.ru
Судебные приставы объявили в розыск женщину-стоматолога сразу по двум направлениям. Во-первых, несколько исков в суде было от пациентов по поводу её медицинских услуг, которые, кстати, она оказывала неофициально. Во-вторых, она оказалась злостной неплательщицей алиментов.
Женщина попалась приставам на сайте знакомств
— Суд удовлетворил всё иски пациентов женщины, и она оказалась должна 1 миллион 300 тысяч рублей, — рассказали в службе судебных приставов. — А её долг по алиментам своему сыну составляет 500 тысяч рублей.
Весной приставы уже выезжали в её врачебный кабинет и накладывали арест на весь инструмент и стоматологическое кресло должницы. После этого стоматолог больше не появлялась в своей мини-клинике. Тогда приставам удалось разыскать женщину через сайт знакомств.
На этот раз приставы снова смогли разыскать должницу. Её отвезли в отдел для составления административного протокола за неуплату алиментов.
И это ещё не всё. Оказалось, что стоматолог-нелегал находилась в федеральном розыске — в отношении неё заведено четыре уголовных дела за мошенничество.
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