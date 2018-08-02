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Месть духов: в Ростове во время сноса старого дома перевернулся экскаватор
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Месть духов: в Ростове во время сноса старого дома перевернулся экскаватор 

Деловое сообщество 1 час назад
Фото: Деловое сообщество
На улице Токарной в Железнодорожном районе Ростова-на-Дону произошел странный инцидент, который очевидцы связывают с мистикой. Они рассказали в популярном городском паблике в социальных сетях, что во время снова аварийного дома экскаватор перевернулся набок. При этом пострадавших людей в инциденте нет. По мнению очевидцев, рабочие стали свидетелями мести духов старого дома, которые отомстили технике за снос. Впрочем, более технически грамотные ростовчане отмечают, что никакой мистики в этом нет, а есть просто печальное стечение обстоятельств. В тоже время известно, что ни один рабочий не получил травм и дело обошлось легким испугом строителей.
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