Карелия планирует до конца года экспортировать в Китай рыбу на $1,5 млн

ПЕТРОЗАВОДСК , 2 августа. / ТАСС /. Власти Карелии планируют наладить экспортные поставки рыбы в китайскую провинцию Фуцзянь (Восточный Китай), с которой у региона заключено соглашение о породненных отношениях. Дегустационная партия отправится в ближайшее время, сообщил в четверг в интервью ТАСС глава республики Артур Парфенчиков

"Мы сейчас активно работаем с китайскими партнерами из провинции Фуцзянь по поставкам карельской сельскохозяйственной продукции, в первую очередь, это рыба. В ближайшие дни выйдем на пробную дегустационную партию свежемороженой рыбы. Пока два контейнера на дегустацию. До конца этого года предполагается поставить рыбы на $1,5 млн", — сказал он.

По его словам, в 2019 году объем экспорта продукции ожидается на уровне $5 млн, в 2020 году он может составить $10 млн «Мы планируем на экономическом форуме, который пройдет в Фуцзяне в сентябре, подписать контракт на поставку рыбы, а рамочное соглашение — в ближайшие дни в Карелии на Днях провинции Фуцзянь в республике», — сказал Парфенчиков.

Он добавил, что в последнее время в регионе активно начинают развиваться рыбоперерабатывающие производства и в дальнейшем планируется поставлять в Китай готовую продукцию. Кроме этого, уточнил глава Карелии, компания «АлкоВорлд», владеющая Петрозаводским ликероводочным заводом, ведет переговоры с китайскими партнерами и готова адаптировать продукцию под рынок КНР.

Рыбохозяйственный комплекс Карелии включает морское и океаническое рыболовство, добычу рыбы на внутренних водоемах, переработку и производство рыбной продукции. В республике выращивается 70% российской садковой форели.