На Южном Урале живодер расстрелял собаку из ружья, а затем добил вилами

В Кусинском районе на скамью подсудимых отправится 53-летний живодер, сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области

Жуткая история произошла в мае этого года в Кусе. Мужчина находился около своего дома, когда увидел, что незнакомая собака бегает по улице и хватает зубами его кур. Взбешенный, он схватил двуствольное охотничье ружье и с близкого расстояния два раза выстрелил в морду собаки.

Животное, скуля и истекая кровью, убежало, однако мститель на этом не остановился. Он догнал обидчицу и добил ее вилами.

В результате собака погибла.

Мужчине предъявлено обвинение по статье «Жестокое обращение с животным в целях причинения ему боли и страданий, повлекшее его гибель» (часть 1 статьи 245 УК РФ). Уголовное дело направлено в мировой суд. Максимальное наказание, которое грозит южноуральцу, — три года лишения свободы.

Напомним, что сейчас в Челябинске расследуют другое громкое дело о живодерстве. Все случилось в начале апреля на набережной реки Миасс. При толпе свидетелей бомж, приехавший в город из Казахстана , убил хаски и начал разделывать тушу. Вероятно, он собирался съесть мясо животного. На данный момент специалисты выясняют, вменяем ли мужчина.

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