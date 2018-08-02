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На Южном Урале живодер расстрелял собаку из ружья, а затем добил вилами
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На Южном Урале живодер расстрелял собаку из ружья, а затем добил вилами 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
В Кусинском районе на скамью подсудимых отправится 53-летний живодер, сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.
Жуткая история произошла в мае этого года в Кусе. Мужчина находился около своего дома, когда увидел, что незнакомая собака бегает по улице и хватает зубами его кур. Взбешенный, он схватил двуствольное охотничье ружье и с близкого расстояния два раза выстрелил в морду собаки.
Животное, скуля и истекая кровью, убежало, однако мститель на этом не остановился. Он догнал обидчицу и добил ее вилами.
В результате собака погибла.
Мужчине предъявлено обвинение по статье «Жестокое обращение с животным в целях причинения ему боли и страданий, повлекшее его гибель» (часть 1 статьи 245 УК РФ). Уголовное дело направлено в мировой суд. Максимальное наказание, которое грозит южноуральцу, — три года лишения свободы.
Напомним, что сейчас в Челябинске расследуют другое громкое дело о живодерстве. Все случилось в начале апреля на набережной реки Миасс. При толпе свидетелей бомж, приехавший в город из Казахстана, убил хаски и начал разделывать тушу. Вероятно, он собирался съесть мясо животного. На данный момент специалисты выясняют, вменяем ли мужчина.
Фото: pixabay.com
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