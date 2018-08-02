Медведя всё-таки встретил: курганские велосипедисты вернулись из двухнедельного путешествия по Уралу

Кунгурские ледяные пещеры в Пермском крае стали отправной точкой велопутешествия

700 километров по горам и бездорожью преодолели семь участников Курганского велоклуба за две недели. Их маршрут начался в Пермском крае с посещения знаменитых Кунгурских пещер, а закончился по ту сторону Урала в Свердловской области . Была ли встреча с медведем, о которой мечтал один из инициаторов путешествия, кто снимал курганцев на видео и каким напитком отметили окончание тура, 45.ru рассказал председатель велоклуба Константин Шкодских.

Бабиновский тракт 16-го века составил 70% маршрута курганцев

— Расскажите, когда вы вернулись? Сложным ли оказался маршрут?

— Мы вернулись в ночь с пятницы, 27 июля, на субботу. Все получилось так, как хотели: на 70% проехали по тем местам, где когда-то проходил знаменитый Бабиновский тракт. В конце 16-го века Артемий Бабинов проведал короткую дорогу через Урал. Позже её оборудовали — по ней Московское княжество сообщалось с сибирскими городами. Начиналась она в Соликамске , а заканчивалась — в Верхотурье . И как раз тот кусочек, который проходил прямо через уральский хребет, мы проехали.

— Вы встретили медведя?

— Да, медведя я всё-таки встретил… только вот такого: в будёновке и с флагом «за Путина».

В путешествии велосипедистам пришлось покорять не только нехоженые тропы, но и переправляться через реки

— Каким вы увидели Урал?

— Поход мы начинали в Пермском крае, где довольно-таки цивилизованные дороги. Увидели Урал промышленный, где много и заводов, и предприятий, и шахт. А когда пересекли горы — попали в довольно глухие места. Проехались по старинным селам. Одно из них так и называется Караул. Раньше было Караульное, там когда-то находилась таможня, но вместе с запустением Бабиновского тракта стали умирать и окружающие его деревни.

Мелкие неполадки у велосипедов курганцы устраняли прямо в дороге

— На фото у вас — известный путешественник Николай Кузнецов . Где вы его встретили?

— Мы уже практически финишировали в посёлке Новая Ляля Свердловской области. Пошли уже, значит, за продуктами в магазин, я смотрю — едут два пожилых велосипедиста, присмотрелся — и сразу узнал Кузнецова. Мы подъехали, предложили вместе лагерь поставить. Они согласились. Все мы целый вечер вместе проболтали: самому Николаю 75 лет, его другу Сергею — 72 года! То есть они такие уже поджарые дяденьки. Николай снимает мини-фильм о своём путешествии — в нём будем и мы, курганские путешественники, он смонтирует видео, как вернётся домой. После они поехали на Северный Урал через перевал Дятлова на знаменитое плато Маньпупунёр — это Столбы выветривания, известные на всю Россию

— О чём разговаривали?

— Разговаривали в основном про поездки, про путешествия. У Николая стаж путешественника уже лет 48! Мы накормили его своим ужином, у нас был такой «финишный компот» из сухофруктов — целый девятилитровый котел.

Флаги Курганской области и велоклуба путешественники подняли на вершину горы Конжаковский камень (высота 1569 метров)

— Флаг Курганской области вы тоже везли с собой?

— Да, он путешествует с курганским велоклубом уже два года. Мы с ним и с нашим клубным флагом сфотографировались на самой высокой вершине Свердловской области — Конжаковском камне. Его высота 1569 метров.

Граница Европы и Азии

— Что сделали первым делом, когда вернулись в Курган

— Поскольку мы вернулись ночью, хотелось немножко отдохнуть, вымыться, хотелось домашней пищи, а вообще дикой усталости не было. У меня было желание ещё куда-нибудь поехать! Бывают такие поездки, когда ты приезжаешь и устал, а бывает — приехал и через день уже готов к новым приключениям. Это путешествие как раз из таких!