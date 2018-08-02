Новый овощной тепличный комплекс планируют открыть на Ямале в 2020 году

"Сейчас в рамках государственного частного партнерства продолжается реализация проекта по строительству тепличного комплекса в Салехарде полезной площадью 1 га. Планируемый срок сдачи — 2020 год. Этот проект предусматривает выращивание овощных культур традиционным методом гидропоники (способ выращивания растений без почвы — прим. ТАСС)", — сообщили в пресс-службе.

Новый комплекс будет производить около 1000 тонн овощей в год, отметили в пресс-службе.

На сегодняшний день на Ямале общая площадь теплиц составляет 0,45 га, в них ежегодно выращивается до 18 тонн овощей. «Большая часть теплиц отводится под выращивание огурцов, томатов, зеленых культур, цветов, рассады. Зимних круглогодичных теплиц в ЯНАО — 0,15 га», — пояснили в пресс-службе.

При этом жители Ямала в год потребляют примерно 11 тыс. тонн огурцов и томатов. Овощи завозят в основном из южных регионов России — Краснодарского и Ставропольского краев, а также Тюменской, Кировской, Московской областей, стран СНГ и ближнего зарубежья.

Ямальские власти также заинтересованы во внедрении новых технологий в тепличном овощеводстве, создании «умных» теплиц с полной автоматизацией процессов. «Эти технологии получили некоторую популярность в частном секторе. Пока их использование в тепличных хозяйствах агропромышленного комплекса региона не распространено», — уточнили в пресс-службе.