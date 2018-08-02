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«Ароматы» со свалки накрыли Серпухов и Большевик
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«Ароматы» со свалки накрыли Серпухов и Большевик 

Вести Подмосковья 2 часа назад
Как сообщает «Oka.fm», сегодня рано утром смрад с полигона ТБО «Лесная» добрался до центра Серпухова. На улицах Ворошилова, Советской, Революции, Луначарского, Чехова, на площади Революции и проезде Мишина отчетливо ощущался неприятный запах.
А в Большевике местные жители не смогли лечь спать с открытыми окнами — тухлый запах пробирался в комнаты и тем, у кого не установлен кондиционер, вряд ли удалось его побороть.
Жители Серпухова и Серпуховского района уверены, что мобильная лаборатория должна срочно выехать на такое большое количество жалоб на «112» и в Единую дежурно-диспетчерскую службу.
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