«Ароматы» со свалки накрыли Серпухов и Большевик

Как сообщает «Oka.fm», сегодня рано утром смрад с полигона ТБО «Лесная» добрался до центра Серпухова . На улицах Ворошилова, Советской, Революции, Луначарского, Чехова, на площади Революции и проезде Мишина отчетливо ощущался неприятный запах.

А в Большевике местные жители не смогли лечь спать с открытыми окнами — тухлый запах пробирался в комнаты и тем, у кого не установлен кондиционер, вряд ли удалось его побороть.

Жители Серпухова и Серпуховского района уверены, что мобильная лаборатория должна срочно выехать на такое большое количество жалоб на «112» и в Единую дежурно-диспетчерскую службу.