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Крылья Урала 2018
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Крылья Урала 2018 

Overtime.life 1 час назад
Фото: Overtime.life
12 августа на аэродроме Логиново под Екатеринбургом в четвёртый раз состоится авиафестиваль «Крылья Урала».
На фестивале будут организованы выставки малой авиации, техники ДОСААФ, состоятся показательные полёты самолётов, паралётов, аэростатов, беспилотников, пройдут финалы соревнований парашютистов, авиамоделистов, конкурсы по автовождению, пулевой стрельбе.
Как добраться:
Аэродром Екатеринбургского аэроклуба расположен в д. Логиново Белоярского р-на Свердловской обл. (50 км от Екатеринбурга в направлении на г. Каменск-Уральский).
В Логиново перед рекламным щитом Екатеринбургского аэроклуба нужно повернуть налево и ехать до аэродрома еще 5 км.
Изображение:
Адрес:
Текст адреса:
Аэродром Логиново
Центр карты:
56.62155990503025,61.29533950000001
Масштаб карты:
Координаты точки:
56.625574,61.303164
Дата:
воскресенье, августа 12, 2018
Комментарий к дате:
Стоимость:
Вход свободный
Количество просмотров:
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