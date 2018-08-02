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В Курске празднуют День ВДВ
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В Курске празднуют День ВДВ 

Курские известия 2 часа назад
Фото: Курские известия
Колонна десантников уже прошла по улице Дзержинского и сейчас торжества продолжаются в Пролетарском сквере
В 10 утра в парке Дзержинского наградили лучших представителей «крылатой пехоты», после чего собравшиеся направились к памятнику «Курянам, погибшим в Афганистане». В эти минуты там проходит праздничный митинг.
Далее «голубым беретам» предстоит масштабная программа: в 13.00 в храме с. Анахино Октябрьского района пройдёт молебен, а вечером в 16.00 на площади Рокоссовского перед Дворцом молодёжи состоится концерт военно-патриотической песни «Никто, кроме нас».
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