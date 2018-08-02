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Калининградские фермеры получили денежную помощь из бюджета
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Калининградские фермеры получили денежную помощь из бюджета 

Вести Калининград 1 час назад
Фото: Вести Калининград
В правительстве подвели итоги соответствующего конкурса. Сейчас бюджет оплачивать часть расходов начинающим аграриям, семейным фермам.
Этому трактору сигнализация не нужна. Завести машину 92-о года выпуска задача не из легких даже для хозяина Александра Литошика. Сейчас самое ценное в ней это раритетная подкова, которая здесь вместо значка. Этот старый стальной конь борозды не портит, но и полноценно не тянет.
Трактор для Александра Литошика — это полхозяйства, от него зависит будет ли вовремя заготовлен корм на зиму для его небольшого поголовья во главе которого — корова по кличке Милка. Личное подворье начинающему фермеру досталось от родителей. Александр Александрович не только купил скот, но и модернизировал свое хозяйство.
Константин Морозов, корреспондент:
— Для выпаса стада используется электропастух, коровам он не приносит боль, а скорее пугает. Зато соседей избавляет от лишних хлопот.
Сельское хозяйство — нелегкое дело, рассказывает Александр Литошик, осваивать его помогает тесть, который занимался животноводством в Правдинском районе еще до рождения начинающего фермера.
Александр Копченов, житель Ново-Бобруйска:
— Молодежь родилась тогда, когда сельского хозяйства тогда не было, ну и помощи, поддержка, советы и примером, всем помогаем, чем можем.
В 21-м веке часть крестьянской доли взяло на себя областное правительство. Александр Литошик как начинающий фермер получил грант почти в 3 миллиона рублей.
Александр Литошик, фермер:
— На приобретение техники: трактор, пресс-подборщик, косилка, грабли, плуг требуется для заготовление собственных кормов и приведение вот полей в порядок всех.
Деньги фермер будет отдавать бартером. А именно создавать новые рабочие места и нести налоговые отчисления в бюджет. В планах на ближайшие 5-лет увеличить поголовье крупного рогатого скота до сотни и при наличии новой техники почти на треть больше обрабатывать посевных.
Константин Морозов, Андрей Адамов
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