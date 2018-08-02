В ООО «РН-Юганскнефтегаз» наградили лучших руководителей

В итоговом рейтинге были названы победителей программы мотивации «Лидер безопасности» и лучшие рационализаторские проекты. При составлении рейтинга учитывалась результативность работы, достижение поставленных целей и задач. Так во II квартале 2018 года десять лучшими были признаны десять линейных руководителей. Среди них Александр Бурмистров , начальник ЦДНГ-12, который получил личную награду и за победу в рейтинге цехов.

«ЦДНГ-12 является воротами Приобского месторождения. Цех передовой, недавно здесь было добыто 55 млн тонн нефти — это историческая цифра, а теперь мы стремимся к отметке в 60 млн», — отметил Александр Александрович.

Также были награждены и рационализаторы, в чьи задачи входит поиск оптимальных способов организации труда, более эффективные способы производства, пути усовершенствования и упрощения технологического процесса. Удостоверения на рационализаторские предложения были вручены пяти сотрудникам предприятия.

Среди них — специалисты отдела по режимно-секретной работе — начальник отдела Владимир Кустов и старший специалист Николай Судьев. Они представили свой проект «Создание единой системы учета пропусков в ООО „РН-Юганскнефтегаз“, позволяющий исключить бумажную волокиту и тем самым ускорить рабочий процесс.

Также шестеро сотрудников ООО „РН-Юганскнефтегаз“ были награждены дипломами по за реализацию программы мотивации и признания достижений сотрудника „Лидер безопасности“.

Впереди ещё два квартала — в конце года будет подводиться общий итог, поэтому борьба за звание лучших продолжается.