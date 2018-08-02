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В Александровку и район бывшего аэропорта Ростова собираются пустить трамвай
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В Александровку и район бывшего аэропорта Ростова собираются пустить трамвай 

Деловое сообщество 2 часа назад
Ростовский поселок Александровка и новые жилые районы, которые будут построены на месте старого аэропорта, соединят с центром города трамвайными путями. Такое развитие предусмотрено генеральным планом города, сообщает сетевое издание 161.ру со ссылкой на пресс-службу городской администрации южной столицы.
«Принято решение о развитии трамвайных линий в направлении запад-центр-восток. Генеральным планом Ростова предусмотрено соединить с западной и центральной частями города с поселком Александровка и перспективными районами жилзастройки в границах бывшего аэропорта», — отметили в администрации.
Также власти города прорабатывают вопрос обособления трамвайных путей на улице Максима Горького. В тоже время обособление по переулку Доломановскому и проспекту Буденновскому не планируется в связи с интенсивным движением.
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