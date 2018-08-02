Круглогодичное обучение в созданном по модели «Сириуса» уральском центре начнут с 2022 г.

ЕКАТЕРИНБУРГ , 2 августа. / ТАСС /. Уральский образовательный центр «Золотое сечение», который создан в Свердловской области по модели сочинского «Сириуса» перейдет на круглогодичное обучение с 2022 года. Об этом в четверг сообщили в департаменте информационной политики региона со ссылкой на директора департамента молодежной политики области Ольгу Глацких

"Золотое сечение" — востребованный проект, который доказал свою эффективность. Именно поэтому под контролем губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева проект растет и развивается. В 2019 году мы планируем провести шесть образовательных смен. С 2020 года перейдем на восемь смен в год, с 2022 года выйдем на круглогодичное обучение", — сказала она.

В настоящее время в центре завершилась третья смена, которая прошла в городе Новоуральске и собрала более 200 школьников. «Особенным стало направление „Наука“, включившее в себя такие образовательные программы, как телемедицина, медицина будущего и химическая фармакология. Здесь дети на практике исследовали свойства лекарственных препаратов и по анализу электрохимического изменения состояния клеток человека определяли его биологический возраст, что поможет правильно выбрать способ лечения. В конце смены юные таланты защитили свои проекты, некоторыми разработками уже заинтересовались производственные компании региона», — приводит департамент слова директора фонда поддержки талантливых детей и молодежи «Золотое сечение» Елены Коротковой

По данным властей, 5 августа в Екатеринбурге также начнется новая проектная программа «Промышленные вызовы Урала». «Отбор участников прошел по заказу свердловских предприятий, проекты, которые создадут дети, будут внедрены на реальные производства. Кроме этого, открыт прием заявок на участие в осенней образовательной программе „Профориентация: НТИ-Урал“, — уточнили в департаменте.

Ранее сообщалось, что Свердловская область стала первым регионом России , в котором в рамках соглашения о сотрудничестве с центром „Сириус“ создан региональный образовательный центр для обучения талантливых детей. Задачами центра являются выявление, сопровождение и адресная поддержка детей, проявивших выдающиеся способности в области искусств, естественных наук, научного и технического творчества, физической культуры и спорта.

Пилотная смена центра „Золотое сечение“ прошла в августе 2017 года, вторая смена завершилась в апреле 2018 года. По ее итогам впервые между выпускниками и IT-компаниями были подписаны десять отложенных трудовых контрактов. Ранее Короткова сообщила, что в дальнейшем центр планирует сохранить практику подписания подобных контрактов.