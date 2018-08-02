Кто ответит за потоп в квартире?

У меня прорвало трубу, в итоге весь стояк с пятого по первый этаж оказался затоп­ленным. Соседи требуют возместить ущерб. Но ведь я тоже пострадавший?

— Ситуации бывают разные. Например, если хозяин квартиры забыл закрыть кран либо долгое время не менял трубы, требующие ремонта, то виноватым в потопе будет он. При этом придётся компенсировать соседям весь ущерб, — отвечает юрист Артём Заморников. — Если затопление произошло по причине прорыва стояка, вина за случившееся ляжет на организацию, обслуживающую дом, так как стояк по закону считается общим имуществом. И его заменой должна была заняться организация, нанятая УК. В такой ситуации все пострадавшие должны написать коллективное заявление на имя обслуживающей дом компании. В случае если потоп произошёл в съёмной квартире, ответственность за неполадки в батареях и трубах, повлекшие затопление, несёт собственник. Наниматель виноват, если квартира была затоплена из-за незакрытого крана.