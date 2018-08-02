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Более 50 операторов США выпустили ТВ-приложения
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Более 50 операторов США выпустили ТВ-приложения 

Ruvod.com 2 часа назад
Фото: Ruvod.com
MobiTV объявили, что более 50 американских операторов платного ТВ подписались на предоставление ТВ-приложений с охватом более 1 млн подписчиков по всей стране.
В число этих 50 клиентов входят All West Communications, Arvig, ATMC (Atlantic Telephone Membership Corporation), Dalton Utilities/OptiLink, Elevate Fiber, Fidelity Communications, Greenlight Community Broadband, MetroNet, Nex-Tech, Nortex Communications, RiverStreet Networks и USA Communications. Эти клиенты представляют совокупно базу подписчиков на территории США на уровне 1 млн  С помощью MobiTV Connect Platform операторы могут переводить систему доставки видео своей сети в расширенный формат на базе IP, который включает прямой эфир, DVR, видео по запросу и рекомендации.
«Становится очевидным, что ТВ приложения — будущее для доставки платных сервисов. В мире, где становится всё более конкурентным с предложениями ОТТ, операторы должны снижать издержки и прочие расходы, связанные с платным ТВ», — заявил Чарли Нуни, CEO и председатель совета директоров MobiTV, — «Поскольку мы являемся программным решением, которое обеспечивает и внутрисетевые и управляемые сервисные возможности, мы предоставляем поле для маневра операторам в части стоимости, и что не менее важно, мы позволяем им играть лидирующую роль в пользовательском опыте».
«Поддержание исторической архитектуры кабельного ТВ стало чрезмерно затратным, тогда как те возможности, которые оно предоставляет пользователям не удовлетворяют ожидания», — говорит Джоди Эустес, вице-президент по маркетингу и клиентской поддержке ATMC, — «Мы считаем, MobiTV дает нам платформу, которая поможет удовлетворить потребности клиентов без необходимости постоянных высоких капитальных инвестиций».
ИСТОЧНИК: Broadband TV News
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