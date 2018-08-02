ТЭЦ столицы Киргизии готовят к зиме без аварий

Крупнейшая электростанция на севере Киргизии , обеспечивающая теплом и светом столицу, — бишкекская ТЭЦ, проходит очередной этап модернизации. К октябрю 2018 года на объекте должны запустить цех химической очистки воды. Он позволит использовать оборудование не только для выработки электрической, но и тепловой энергии.

— Чтобы авария, подобная той, что произошла в январе 2018 года, не повторилась, руководству ТЭЦ необходимо обеспечить мониторинг хода выполнения строительных работ в цехе химической водоочистки, — заявил первый вице-премьер Киргизии Кубатбек Боронов . — Причем, несмотря на то, что их осуществляет китайская компания. Цех химочистки должен быть готов к первому октября. Оправдания срыва подготовки поздним проведением тендеров, отсутствием участников приниматься не будут.

По его словам, руководству национального энергохолдинга и компании, объединяющей все крупные электростанции Киргизии, поручено «определить конкретных лиц, ответственных за сроки и качество исполнения ремонтных работ на ТЭЦ».

Ранее на ТЭЦ Бишкека успел побывать премьер республики Мухаммедкалый Абылгазиев. Внимание правительства к модернизации и строительным работам на столичной теплоэлектроцентрали в немалой степени объясняется ЧП, произошедшем в период аномальных морозов. Из-за аварии на ТЭЦ часть столицы лишилась тепла, и температура в квартирах многих бишкекчан опустилась до 10-14 градусов по Цельсию.

Кстати

После аварии на ТЭЦ зимой 2018 года спецслужбы начали расследование причин ЧП. Выяснилось, модернизация сопровождалась махинациями со стороны ряда высокопоставленных чиновников и управленцев энергокомпаний. Несколько человек, включая бывшего премьер-министра Сапара Исакова, были арестованы по обвинению в коррупции.