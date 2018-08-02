«На крыше будто стоит Перун»: показываем самые яркие кадры бушевавшей над Ростовом грозы

Удушающая летняя жара в донской столице временно отступила. В ночь на 2 августа в Ростове разбушевалась непогода, над городом засверкали молнии и загремел гром. Ростовчане не растерялись и взялись за телефоны и фотоаппараты. Мы публикуем самые яркие фото грозы, сделанные жителями города и выложенные в соцсети.

Сначала небо затянули черные тучи.

01.08.2018 Публикация от @ llllcruellll 1 Авг 2018 в 11:50 PDT Затем засверкали молнии

Ну и я ещё успела сфотографировать молнию😃😃😃........ #Ростов #Rostov #love #instagood #me #follow #followme #RnD #beautifulgirl #kitty #follow4follow #fashion #vscocam #vscogramm #vscorussia #instarussia #myinstarussia #молния #дождь Публикация от Elizabeth♐️ (@lisamurra) 1 Авг 2018 в 4:34 PDT Иногда из-за ракурса казалось, что молнии бьют в ростовские многоэтажки

Какая сегодня погодка 🤪⚡️🌃☂️ Публикация от Alexandra Ivantsova 📷 (@alexandrikk) 1 Авг 2018 в 3:08 PDT Непогода разбудила воображение жителей.

— Если приглядеться, то можно увидеть, что на крыше стоит Перун, — подписала видео ростовчанка Алина.

Если приглядеться, то можно увидеть, что на крыше стоит Перун:) #молния#явсегдассобойберувидеокамеру#ростовнадону Публикация от Алина (@alikmern) 1 Авг 2018 в 2:58 PDT Многие засмотрелись на молнии и сделали многосерийную съемку

Ночная непогода ⛈ 📸Автор фото: Кира Брусанова ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ #ростов #ростовнадону #набережная #rostov_vkadre #ростовскаяобласть #ростовфото #61 #161 #ростов161 #рнд #rnd #rnd161 #ростовмойгород #азов #rnd #rostov #ростовпапа #ростовгород #ростовдон #ростовлайф #ростовсити #ростов_на_дону #дон #вростове #v_rostove_61 #ялюблюростов #iloverostov Публикация от Rostov-on-don / RND (@v_rostove_61) 1 Авг 2018 в 10:26 PDT Некоторые ограничились одним кадром, в который поместились несколько электрических разрядов

Гроза над Ростовом ⚡ Публикация от life Ростов-на-Дону (@life.rnd) 1 Авг 2018 в 10:04 PDT Буквально за несколько секунд на небе засверкали десятки молний

Поймал молнию в кадр, но даже замедленная съёмка не помогла) Публикация от Илья Пермяк (@ilyapermyaklm) 1 Авг 2018 в 8:42 PDT Некоторые камеры не могли запечатлеть сами молнии, но фиксировали вспышки света. Тогда гроза была похожа на светомузыку.

Ночная гроза над Ростовом 😍 #гроза #ростов #рнд #161 #ростовнадону #погода #дождь #rnd #rostovnadonu #rostov_rnd #rostov_don #rostovondon #sammer #instagram #night #storm #rain #goodnight Публикация от Татьяна Воеводина (@kassandra_dejanejra) 1 Авг 2018 в 3:16 PDT Съемку проводили из салонов машин.

Публикация от Van_Gogh (@van_gogh_van_gogh) 1 Авг 2018 в 4:04 PDT Особенно храбрые ростовчане делали фото с улиц

Вот опять убеждаюсь что телефон спасет, если рядом нет фотоаппарата) а сегодня очень удачно оказалась далеко за городом в деревне, вид шикарный😍 наконец таки на #телефонофото нормальное качество🙈 и выдержка 20 секунд😀 Место съемки: хутор Ленина, Аксайский район #nature #landscape #lightning #thunderstorm #storms #stormseason #nikonстихия #stormclouds #sky #night #nikon #nikonphotography #nikontop #nikonlandscape #national_geographic #natgeoru #russia #russia_digest #rostovnadonu #rostovrnd #rostovgorod #гроза #молнии #природа #россия #ростовглавный #ростовгород #ростовмойгород #ростов Публикация от Daria Pokrovskaya (@pokrovskaya.photos) 1 Авг 2018 в 11:33 PDT — Весёлая ночка была сегодня, — прокомментировал ростовчанин фото черного неба.

Весёлая ночка была сегодня) Публикация от Roctov-na-dony (@roctovlove_) 1 Авг 2018 в 11:03 PDT