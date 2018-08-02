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В хабаровском посёлке объявления о субботнике вызвали смятение
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В хабаровском посёлке объявления о субботнике вызвали смятение 

Хабаровский край сегодня 15 минут назад
Фото: Хабаровский край сегодня
Планы администрации посёлка Переяславка в районе им. Лазо провести субботник 4 августа вызвали смятение среди жильцов двух улиц в бывшем военном городке. Как рассказали корреспонденту ИА «Хабаровский край сегодня» местные жители, на подъездах уже появились соответствующие объявления, а во дворы завозят землю и гравий.
— Поселковая администрация инициирует жителей в эту субботу выйти для наведения порядка на дворовых территориях. Как раз сейчас на дороги завозят гравий, на разбитые газоны землю. То есть, жители должны выйти и сами себе разровнять дороги и дворы. Заходим на сайт госзакупок и видим, что на эти цели администрация поселения израсходовала около 2 миллионов рублей. А теперь мы сами должны этот гравий равнять. Жильцы возмущены, погрузчик нам обещают, но в объявлениях указано, что мы должны явиться со своим инвентарём. Мы, конечно, готовы выйти покрасить, цветы посадить, прибраться, но не дороги же ровнять, — выразила своё негодование житель посёлка Переяславка-2 Ольга Ашарина.
В администрации райцентра объяснили, что военный городок Переяславка-2 достался муниципалитету после военных в крайне запущенном состоянии. К помощи жителей в наведении порядка пока решили прибегнуть на двух улицах: Клубной и Авиаторов. Но привлекать людей на специальные работы, по словам поселкового руководителя, никто не планировал.
— Администрация приобрела краску в количестве 30 килограммов, колеры разных цветов, чтобы жильцы могли качели, лавочки покрасить. То есть сделать ту работу, какая гражданам под силу. Попросим их мусор убрать, приобрели мешки и перчатки. Ведь это же их дворы, им в там жить, — объяснил врио главы городского поселения Переяславка Олег Шпилько. — Грунт действительно завезли, планируем из него сформировать клумбы около каждого подъезда. Завтра там будет работать планировщик, погрузчик. Они сформируют клумбы, на которых жильцы посадят цветы. Хотим также сделать водоотведение. Но жильцов на эти работы, конечно, привлекать не будем. Ждём экскаватор, он прокопает канавы, уложим трубы, засыплем щебнем. Но если жители помогут этот щебень возле каждого подъезда разровнять, разбросать, никто не будет против.
Также у жителей Переяславки вопросы возникли по поводу развешанных по посёлку объявлений с призывами добровольно собрать 335 тысяч рублей для обустройства ограждения местного парка. Однако частичное самофинансирование со стороны граждан является обязательным условием участия поселения в краевом проекте поддержки местных инициатив.
При этом региональный бюджет готов выделить на ограду 2 миллиона, местный — 410 тысяч. Но без финансового участия граждан проект осуществлён быть не может. На похожих условиях работают и ТОСы (территориальные общественные самоуправления). ИА «Хабаровский край сегодня» ранее писало об успешных примерах, когда при своём очень небольшом финансовом участии, а главным образом за счёт краевых грантов жители смогли обустроить игровые площадки, проложить связь в село и так далее.
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