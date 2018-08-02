Ещё
Отдыхающие заметили в Балтийском море медуз
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Отдыхающие заметили в Балтийском море медуз 

АиФ 18 минут назад
Фото: АиФ
Отдыхающие заметили на побережье Балтийского моря медуз. Особенно много аурелий (самый распространённый вид медуз) в водах у Зеленоградска и на заповедной Куршской косе.
Уникальные представители морской фауны — частые гости Балтийского моря в последнее время. Они все чаще подходят к берегу летом. Причиной «нашествия» стало состояние моря и направление ветра (тепло и соль — самые комфортные условия для ауриты).
Опасности для человека эта медуза не представляет, но людям с повышенной чувствительностью брать в руки их не стоит — могут быть ожоги, как от крапивы.
Напомним, что зимой туристы обнаружили вмерзших в лед медуз на Куршской косе.
АиФ: последние новости
СК проверит жалобы жителей Янтарного на ржавую воду из кранов Начальник Калининградской таможни Александр Кочнов ушел в отставку В Гвардейске утонули два любителя пикников
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Интимная тайна разрушит карьеру Макрона98
Россиян предупредили о мошенничестве со счетчиками66
Раскрыт секрет исчезновения кораблей на Бермудах72
Визит к пенсионерке закончился для коллекторов мучительной смертью796
Украинские военные заявили о масштабном «котле»59
Видео
00:49
Крушение пассажирского самолета сняли на видео изнутри
Происшествия
14:03
«У погибших россиян был шанс на спасение»
Политика
01:14
Срыв сроков: корабли уплыли от ВМФ
Армия Статьи
01:06
Подстилка стала предметом разборки
Общество
00:29
Кролики спрятались от дождя под фурой
Общество
01:01
«Крым был для меня, есть и будет всегда русский»
В мире Статьи
04:00
Россияне раскупили билеты на крымскую «Комету»
Общество
00:13
Ведущий попросил «заткнуться» взбесившего его китайца
В мире
01:58
Интимная тайна разрушит карьеру Макрона
В мире Статьи
10:02
Россиян предупредили о мошенничестве со счетчиками
Новости Москвы Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение