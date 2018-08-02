Отдыхающие заметили в Балтийском море медуз

Отдыхающие заметили на побережье Балтийского моря медуз. Особенно много аурелий (самый распространённый вид медуз) в водах у Зеленоградска и на заповедной Куршской косе.

Уникальные представители морской фауны — частые гости Балтийского моря в последнее время. Они все чаще подходят к берегу летом. Причиной «нашествия» стало состояние моря и направление ветра (тепло и соль — самые комфортные условия для ауриты).

Опасности для человека эта медуза не представляет, но людям с повышенной чувствительностью брать в руки их не стоит — могут быть ожоги, как от крапивы.

Напомним, что зимой туристы обнаружили вмерзших в лед медуз на Куршской косе.