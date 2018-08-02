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Работы по реконструкции Центральной площади Ижевска начнутся в конце августа
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Работы по реконструкции Центральной площади Ижевска начнутся в конце августа 

ИА «Сусанин» 14 минут назад
Фото: ИА «Сусанин»
Ижевск. Удмуртия. Работы по благоустройству Центральной площади Ижевска начнутся после 22 августа. На данный момент власти получили положительное заключение экспертизы по проекту благоустройства, в скором времени с подрядчиком должны заключить контракт, сообщил журналистам председатель правительства Удмуртии Ярослав Семенов.
«В частности, по Центральной площади у нас есть положительное заключение экспертизы. Срок выполнения работ по первому этапу — середина ноября. На первый этап мы должный выйти 22 августа. Должен быть заключен контракт, процедура уже объявлена», — рассказала Ярослав Семенов.
В свою очередь и.о. главы города Ижевска Сергей Задорожный напомнил, что в следующем году планируется продолжить реконструкцию.
«В этом году будет выполняться средняя площадка. Начиная от фонтана — это второй этап. Третий этап — территория напротив кинотеатра «Россия». Проект предусматривает и замену плитки, и обустройство новых фонтанов, и обустройство зеленых насаждений», — рассказал Задорожный.
Напомним, ранее в Ижевске прошла презентация проекта благоустройства площади. Его представила гендиректор архитектурно-ландшафтного бюро iCube Любовь Варламова.
Сусанин / Perestroyka: в Ижевске презентовали проект благоустройства Центральной площади — Статьи
Ижевск. Удмуртия. В столице Удмуртской Республики 19 июля презентовали проект благоустройства Центральной площади Ижевска. Согласно документу, работы по обновлению территории будут проходить в три этапа, первый из которых по планам должен стартовать и закончиться уже в 2018 году. Концепцию реконструкции представила гендиректор архитектурно-ландшафтного бюро iCube Любовь Варламова, которая является супругой известного блогера Ильи Варламова.
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