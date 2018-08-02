Каникулы с пользой: три совета для самых любознательных школьников

Побывать в умном городе будущего, выиграть призы за лучшее сочинение или фотографию, собрать литературных классиков на одной виртуальной книжной полке — все это доступно любознательным школьникам и их родителям.

Путешествие в умный город

Для этого не нужно покупать билеты и паковать чемоданы. Бесплатная экспозиция доступна для всех желающих в павильоне «Умный город» на ВДНХ.

Там можно посмотреть и даже потрогать, что за сервисы и какие технологии делают жизнь москвичей комфортнее. Например, надеть VR-очки и ощутить себя машинистом нового поезда метро, провести виртуальную диагностику организма, покомандовать умным домом и посетить интерактивную экскурсию на Останкинскую башню.

Транспорт, ЕМИАС и «Наш город»: Москва в числе лидеров по использованию умных технологий

По четвергам и пятницам в павильоне «Умный город» проводятся бизнес-квесты «Школа юного инвестора» и «Конкуренция», а по субботам — турниры по настольной экономической игре «Экономикус».

Павильон «Умный город» на ВДНХ открыт ежедневно, кроме понедельника, с 10:00 до 20:00.

Экскурсии проводятся каждые полчаса, записаться можно заранее. Посещение бесплатное. Все вопросы можно задать по телефону: +7 (499) 390-04-81 или электронной почте: smartcity-vdnh@mos.ru.

Летний марафон «МЭШ»

Это задания на скорость, творчество и смекалку, где победители получают ценные призы от «Московской электронной школы»: экшен-камеры, самокаты, фитнес-трекеры, беспроводные колонки или наушники.

Экшен-камеры, самокаты, фитнес-трекеры: призы летнего марафона «МЭШ»

Летний марафон «МЭШ» стартовал 1 июля. Он продлится до 20 августа и включает в себя два конкурса: «Урбан хайкинг» и «Битву талантов». Их участниками могут стать школьники в возрасте от 11 до 18 лет.

Как присоединиться? Зайти в личный кабинет на mos.ru (если его нет — заполнить простую форму регистрации), через электронный дневник перейти в библиотеку «МЭШ», найти в меню «Летний марафон» и загрузить свои работы.

Заключительный тур конкурса «Урбан хайкинг» стартовал 30 июля. Участникам нужно прогуляться по памятным местам Москвы, познакомиться с материалами библиотеки «МЭШ» и загрузить фотографию яркого момента лета.

Селфи и защита от троянов: какие задания ждут участников финала конкурса «Урбан хайкинг»

«Битва талантов» — конкурс творческих видео-, аудио— и текстовых материалов с песнями, остротами, танцами и литературными зарисовками. Участники соревнуются в шести номинациях: «Фан», «Писатель», «Музыка», «Репортер», «Танец», «Я — мощь».

Файлы с материалами для обоих конкурсов необходимо загрузить в библиотеку «МЭШ».

Классики в смартфоне

Еще один способ с пользой провести каникулы — погрузиться в мир художественной литературы. Библиотека «МЭШ» пополнилась 189 книгами для внеклассного чтения. Читателей приглашают отправиться на необитаемый остров с Робинзоном Крузо, помечтать с Александром Пушкиным, посмеяться вместе с Антоном Чеховым или задуматься о великом с Федором Достоевским

Перейти в библиотеку можно из раздела «Электронный дневник». Для этого нужно нажать на ссылку «Библиотека МЭШ» в левой верхней части экрана.