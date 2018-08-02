История Челябинской области

Челябинская область образована постановлением Президиума ВЦИК от 17 января 1934 года в результате разделения Уральской области.

Область занимает площадь 88,5 тысячи квадратных километров и простирается с юга на север на 490 километров, с запада на восток — на 400 километров.

В состав Челябинской области входят 15 городских округов, 1 городской округ с внутригородским делением, 27 муниципальных районов, 27 городских поселений, 7 внутригородских районов, 242 сельских поселения.

Численность населения Челябинской области на 1 января 2018 года — 3 493 036 человек.

Челябинская область является одной из наиболее индустриально развитых территорий Российской Федерации.

Развитие области определяют такие отраслевые комплексы, как металлургический, машиностроительный, топливно-энергетический, строительный, аграрно-промышленный.

В области традиционно сильная цветная металлургия, в особенности ее медная подотрасль. В регионе обеспечен полный металлургический цикл — от добычи и обогащения медесодержащей руды до производства готовой продукции из этого металла. Крупнейшими предприятиями цветной металлургии Челябинской области по праву считаются: ЗАО «Кыштымский медеэлектролитный завод», ОАО «Челябинский цинковый завод» ЗАО «Карабашмедь» , ОАО «Уфалейникель».

Челябинская область в значительной степени обеспечивает себя продукцией сельского хозяйства. Свиноводство является ведущей отраслью животноводства Челябинской области, крупнейшим предприятием которой является агрофирма „Ариант“. Лидером птицеводства Челябинской области и всего уральского региона выступает компания „Равис“. Предприятия хлебной и крупяной промышленности, такие как Варненский комбинат хлебопродуктов, Компания „Увелка“, занимают основные позиции в сфере перерабатывающей промышленности Челябинской области. На рынке производства алкогольной продукции ведущей является пивоваренная компания „Балтика“. Особенное место в пищевой отрасли региона отведено производству молочной и кисломолочной продукции.

Область располагает богатыми и разнообразными природными ресурсами. Разведано около трехсот месторождений минерального сырья, Южный Урал является монополистом в России по добыче и переработке графита (95%), магнезита (95%), металлургического доломита (71%), талька (70%).

На территории Челябинской области расположено свыше 200 особо охраняемых территорий, являющихся хранителями национального природного наследия, в том числе два заповедника — государственный Ильменский заповедник и историко-археологический музей-заповедник „Аркаим“, два национальных парка „Таганай“ и „Зюраткуль“, 150 памятников природы. Общая площадь, занимаемая особо охраняемыми природными территориями, составляет 1034 тысячи гектаров, или 11% территории, а площадь заповедников и национальных парков — 220,8 тысячи гектаров, или 2,5% общей площади.

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