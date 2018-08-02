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История Челябинской области
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История Челябинской области 

РИА Новости 17 минут назад
Челябинская область образована постановлением Президиума ВЦИК от 17 января 1934 года в результате разделения Уральской области.
Челябинская область расположена в центре материка Евразия, в южной части Уральского хребта, на границе двух частей света — Европы и Азии. На севере граничит со Свердловской областью, на востоке — с Курганской, на юге — с Оренбургской областью, на западе — с Республикой Башкортостан. Юго-восточная часть Челябинской области имеет государственную границу — граничит с Республикой Казахстан. Область входит в состав Уральского федерального округа Российской Федерации.
Область занимает площадь 88,5 тысячи квадратных километров и простирается с юга на север на 490 километров, с запада на восток — на 400 километров.
В состав Челябинской области входят 15 городских округов, 1 городской округ с внутригородским делением, 27 муниципальных районов, 27 городских поселений, 7 внутригородских районов, 242 сельских поселения.
Административный центр — город Челябинск, расположен на расстоянии 1919 км от Москвы. Крупные города: Магнитогорск, Златоуст, Миасс, Копейск.
Численность населения Челябинской области на 1 января 2018 года — 3 493 036 человек.
Губернатор Челябинской области — Борис Дубровский.
Челябинская область является одной из наиболее индустриально развитых территорий Российской Федерации.
Развитие области определяют такие отраслевые комплексы, как металлургический, машиностроительный, топливно-энергетический, строительный, аграрно-промышленный.
Более 60% объема промышленной продукции производится в металлургическом комплексе, к числу крупнейших предприятий которого относятся ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат», ПАО «Мечел», ОАО «Челябинский металлургический комбинат», ОАО «Челябинский электрометаллургический комбинат», ОАО «Челябинский трубопрокатный завод», ОАО «Златоустовский металлургический завод».
В области традиционно сильная цветная металлургия, в особенности ее медная подотрасль. В регионе обеспечен полный металлургический цикл — от добычи и обогащения медесодержащей руды до производства готовой продукции из этого металла. Крупнейшими предприятиями цветной металлургии Челябинской области по праву считаются: ЗАО «Кыштымский медеэлектролитный завод», ОАО «Челябинский цинковый завод», ЗАО «Карабашмедь», ОАО «Уфалейникель».
В машиностроении региона работает более 50 крупных предприятий, в числе которых — ООО «Челябинский тракторный завод »Уралтрак", ФГУП «Приборостроительный завод», АО «НПО „Электромашина“, ОАО „Автомобильный завод „Урал“, Промышленная группа „Метран“, ОАО „Копейский машиностроительный завод“ и др. На северо-западе области располагаются уникальные крупнейшие центры атомной промышленности, а на западе — центры ракетостроения и космической техники.
Челябинская область в значительной степени обеспечивает себя продукцией сельского хозяйства. Свиноводство является ведущей отраслью животноводства Челябинской области, крупнейшим предприятием которой является агрофирма „Ариант“. Лидером птицеводства Челябинской области и всего уральского региона выступает компания „Равис“. Предприятия хлебной и крупяной промышленности, такие как Варненский комбинат хлебопродуктов, Компания „Увелка“, занимают основные позиции в сфере перерабатывающей промышленности Челябинской области. На рынке производства алкогольной продукции ведущей является пивоваренная компания „Балтика“. Особенное место в пищевой отрасли региона отведено производству молочной и кисломолочной продукции.
Область располагает богатыми и разнообразными природными ресурсами. Разведано около трехсот месторождений минерального сырья, Южный Урал является монополистом в России по добыче и переработке графита (95%), магнезита (95%), металлургического доломита (71%), талька (70%).
На территории Челябинской области расположено свыше 200 особо охраняемых территорий, являющихся хранителями национального природного наследия, в том числе два заповедника — государственный Ильменский заповедник и историко-археологический музей-заповедник „Аркаим“, два национальных парка „Таганай“ и „Зюраткуль“, 150 памятников природы. Общая площадь, занимаемая особо охраняемыми природными территориями, составляет 1034 тысячи гектаров, или 11% территории, а площадь заповедников и национальных парков — 220,8 тысячи гектаров, или 2,5% общей площади.
Материал подготовлен на основе информации открытых источников
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