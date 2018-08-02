Ещё
Благодаря старшине полиции из Челябинска жительница Татарстана смогла уехать домой
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Благодаря старшине полиции из Челябинска жительница Татарстана смогла уехать домой 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 18 минут назад
В адрес начальника Линейного отдела полиции в аэропорту города Челябинска поступило благодарственное письмо от жительницы Казани. Вера Викторовна Русинова в своем обращении выражает благодарность старшине полиции Евгении Шамсутдиновой за помощь в поиске пропавшей банковской карты с денежными средствами.
В июле 2018 года Вера Русинова с двумя детьми проходила курс реабилитации в одном из пансионатов Адлера. После того, как курс медицинских процедур был пройден, ей позвонили из авиакомпании и сообщили, что из-за финансовых проблем перевозчика купленные ею билеты аннулированы. В спешном порядке Вера Викторовна отправилась к ближайшему банкомату, который находится на вокзале станции Адлер, чтобы снять денежные средства на покупку новых авиабилетов до Казани. На вокзале из-за неисправности банкомат не выдал ей деньги и не вернул карту. На женщину с растерянным видом обратила внимание старшина полиции Евгения Шамсутдинова, полицейский патрульно-постовой службы из Линейного отдела полиции в аэропорту города Челябинска, которая в тот день находилась на вокзале Адлера в командировке. Сотрудник полиции подошла к женщине, представилась и спросила, что произошло и нужна ли помощь. Выслушав женщину, Евгения Сергеевна с коллегами попытались установить, где сейчас находится карта, и им это удалось. Оказалось, что спустя несколько минут банкомат выдал карту обратно и ее передали на стойку информации вокзала.
Благодаря тому, что старшина полиции вовремя пришла на помощь, Вера Викторовна смогла приобрести билеты домой и оплатить лечение своих детей в пансионате. Автор письма искренне благодарит сотрудников транспортной полиции за «неоценимую помощь».
За добросовестное выполнение обязанностей старшина полиции Евгения Шамсутдинова представлена к награждению Почетной грамотой начальника Южно-Уральского линейного управления МВД России на транспорте.
Министерство внутренних дел Российской Федерации: последние новости
В Ростовской области прошла акция «День участкового» В Чувашии слушатели Детской полицейской академии прошли испытания на право ношения жетона «Юный спецназовец» Участники Всероссийского конкурса телевизионных фильмов и программ побывали в гостях у саратовской полиции
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Интимная тайна разрушит карьеру Макрона98
Россиян предупредили о мошенничестве со счетчиками66
Раскрыт секрет исчезновения кораблей на Бермудах72
Визит к пенсионерке закончился для коллекторов мучительной смертью796
Украинские военные заявили о масштабном «котле»59
Видео
00:49
Крушение пассажирского самолета сняли на видео изнутри
Происшествия
14:03
«У погибших россиян был шанс на спасение»
Политика
01:14
Срыв сроков: корабли уплыли от ВМФ
Армия Статьи
01:06
Подстилка стала предметом разборки
Общество
00:29
Кролики спрятались от дождя под фурой
Общество
01:01
«Крым был для меня, есть и будет всегда русский»
В мире Статьи
04:00
Россияне раскупили билеты на крымскую «Комету»
Общество
00:13
Ведущий попросил «заткнуться» взбесившего его китайца
В мире
01:58
Интимная тайна разрушит карьеру Макрона
В мире Статьи
10:02
Россиян предупредили о мошенничестве со счетчиками
Новости Москвы Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение