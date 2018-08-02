Обзор инопрессы. Президент ЦАР доверил свою безопасность россиянам

Западные СМИ не проявляют большого интереса к убийству трех российских журналистов в Центральной Африке. Издания Франции , бывшей метрополии ЦАР , ограничиваются перепечаткой версий произошедшего из российских источников.

Тем интереснее статья парижской газеты L'Opinion, опубликованная в том числе в африканской Сentrafrique Presse. По мнению обозревателя Томаса Дитриха, Франция теряет почву в Центральноафриканской республике, на которую она оказывала огромное влияние со времен независимости, достигнутой в 1960 году.

В 2012 году Франция рассорилась с бывшим президентом Франсуа Бозизе , который не хотел предоставить разработку урана французской компании Areva. Как следствие Париж дал добро на его свержение. В результате президент Чада , союзник французов Идрис Деби набрал орду наемников, которая вторглась в Центральную Африку, скинула законного президента и предалась необузданному насилию. Таким образом, был открыт ящик Пандоры межконфессиональной ненависти среди мусульман и христиан, которые долгие годы жили в мире и согласии.

Однако настоящей причиной кризиса следует считать не только некомпетентность бесчисленных африканских лидеров, катастрофическое вмешательство Франции, равнодушие международного сообщества, но и огромные природные ресурсы Центральной Африки.

Луч надежды появился после почти демократического избрания президента ЦАР в 2016 году, но Фостен-Арканж Туадера не смог взять страну под свой контроль: десять из 16 префектур страны управляются вооруженными группировками, многие из которых ведут хищническую эксплуатацию природных богатств страны.

Президент Туадера, впрочем, очень быстро сообразил: Франция не имеет ни средств, ни желания помочь ему восстановить суверенитет на всей территории. Париж предпочитает иметь дело с авторитарными президентами Чада или Мавритании

По этой причине Туадера начал поиск новых партнеров. В октябре 2017 года он встретился в Сочи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым , что и привело к приходу России в Центральную Африку. Очень быстро туда было доставлено оружие для законных вооруженных сил. В Банги прибыли частные вооруженные компании, в том числе небезызвестный «Вагнер» для обучения африканских военнослужащих.

Поначалу Франция не посчитала себя оскорбленной. Эммануэль Макрон и глава МИД Жан-Ив Ле Дриан не возражали, что другая держава сделает то, на что оказалась неспособной французская армия. Впечатлительный профессор Туадера в течение нескольких месяцев поддался чарам российских эмиссаров, он избавился от руандийцев, составлявших его личную гвардию, и доверил свою безопасность российским наемникам. Личным советником по безопасности у него стал Валерий Захаров , влияние которого идет по нарастающей, ни одно сколь-нибудь значимое решение не принимается без его участия.

Недавно французы предложили армии ЦАР оружие, конфискованное у сомалийских пиратов. Россия была категорически против, утвердив свои позиции в ущерб бывшим колонизаторам.

Игра стоит свеч, поскольку российские частники, пользующиеся политической поддержкой Москвы и финансовой помощью Пекина, имеют виды на африканские природные ресурсы, на западе страны уже началась добыча алмазов. К югу от Банги некие мафиозные российские компании ведут безжалостную вырубку ценной африканской древесины.