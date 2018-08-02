Пенсионерка из Лебяжья может лишиться свободы на два года из-за кустов мака на огороде

Незаконное выращивание мака может обойтись в два года лишения свободы

В саду у 80-летней жительницы Лебяжья участковый увидел растения мака, который выращивать запрещено. Кусты росли рядом с дачным домиком пенсионерки.

— На приусадебном участке обнаружены 39 кустов мака. По словам женщины, мак она выращивала для личных целей. Все растения направлены на экспертизу. Мера пресечения в отношении садовода еще не избрана, — сообщают в пресс-службе УМВД России по Курганской области.

По закону пенсионерке может грозить лишение свободы на срок до двух лет.