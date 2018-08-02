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Пенсионерка из Лебяжья может лишиться свободы на два года из-за кустов мака на огороде
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Пенсионерка из Лебяжья может лишиться свободы на два года из-за кустов мака на огороде 

45.ru 25 минут назад
Фото: 45.ru
Незаконное выращивание мака может обойтись в два года лишения свободы
В саду у 80-летней жительницы Лебяжья участковый увидел растения мака, который выращивать запрещено. Кусты росли рядом с дачным домиком пенсионерки.
— На приусадебном участке обнаружены 39 кустов мака. По словам женщины, мак она выращивала для личных целей. Все растения направлены на экспертизу. Мера пресечения в отношении садовода еще не избрана, — сообщают в пресс-службе УМВД России по Курганской области.
По закону пенсионерке может грозить лишение свободы на срок до двух лет.
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