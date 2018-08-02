За потрясающими пейзажами вдоль маршрута велогонки на озере Цинхай стоит колоссальный труд

СИНИН (XINING), Китай , 1 августа 2018 г. /PRNewswire/ — Ниже представлен полный текст статьи, опубликованной на портале Xinhuanet Qinghai/Europe:

Озеро Цинхай в очередной раз выступает потрясающим по красоте фоном для ежегодного «Озерного тура» — элитной многоэтапной азиатской велогонки, проходящей с 22 по 4 августа этого года. За великолепными пейзажами, созданными природой и руками человека, озеро Цинхай рассказывает другую историю — о стремлении властей Китая сохранить и улучшить естественную среду.

Расположенное на северо-востоке Цинхай-Тибетского нагорья озеро Цинхай является вторым по величине в мире внутриматериковым солоноводным озером. Местные жители также называют его «регулятором климата» или «воздухоочистителем» — за важнейшую роль озера в сохранении региональной экосистемы и предотвращении опустынивания.

Озеро Цинхай считается «генетическим фондом»Цинхай-Тибетского нагорья. Здесь гнездятся многочисленные виды водных птиц. Озеро также является единственным местом обитания практически вымерших дзеренов Пржевальского. Поэтому озеро играет важную роль в процессах миграции птиц и экологических исследованиях.

В целях сохранения Цинхайского озера местные власти предпринимают усилия по сокращению человеческого вмешательства в окружающую среду, прекращению деструктивных туристических туров и приостановке соответствующей деятельности на территории национального заповедника.

"Эти меры позволили эффективно повысить качество окружающей среды и расширить биоразнообразие в озерном районе", — отметил заместитель главы администрации Национального природного заповедника «Цинхай» Ян Тао (Yang Tao).

По мере увеличения акватории озера, в 2017 году достигшей 4 497 км2, и повышения качества окружающей среды растет и количество видов водоплавающих птиц, обитающих здесь. По данным главы администрации заповедника Хэ Юйбана (He Yubang), в прошлом году их число увеличилось почти до 2 000.

Озеро Цинхай входит в число национальных достопримечательностей. За последние годы Администрация по вопросам сохранения и использования заповедных ресурсов озера Цинхай инвестировала почти 400 млн юаней КНР в создание инфраструктуры и восстановление водно-болотных угодий, привлекая местное население к участию в кампании по сохранению озерной экосистемы.

"Нам необходимо больше собственной жизни защищать естественную среду озера Цинхай, дабы обеспечить светлое будущее этого драгоценному объекту нашего природного наследия", — отметил глава упомянутой Администрации Дун Цзиньмин (Dong Jinming).

По его словам, за последние два года его организация приняла целый ряд мер по предотвращению разрушительной активности вокруг озера Цинхай. В частности, были снесены свыше 100 000 м2 нелегальных построек и демонтированы более 270 нелицензированных рекламных щитов. Вместе с этим, администрация возглавляет процесс оптимизации инфраструктуры и рыночного регулирования в целях развития ответственной туриндустрии.