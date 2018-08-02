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Четыре педофила и пять убийц попросили о помиловании в Ростовской области
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Четыре педофила и пять убийц попросили о помиловании в Ростовской области 

Деловое сообщество 23 минуты назад
За период с января по июнь 2018 года 69 заключенных Ростовской области подали прошения о помиловании. Это следует из материалов, опубликованных донским правительством.
Более трети из обратившихся осуждены за особо тяжкие преступления. Пятеро из них отбывают срок за убийство, ещё столько же за умышленное причинение вреда здоровью, повлекшее смерть. Помимо этого, прошение подали четыре педофила, пять убийц, один террорист и семь воров.
Почти две трети из тех, кто сейчас подал прошение о помиловании в донском регионе, ранее уже 2-3 раза привлекались к уголовной ответственности, причем один из них был судим целых 8 раз.
По состоянию на начало июля только 19 человек смогли получить положительные характеристики из мест заключения. Однако региональная комиссия помилованию рекомендовала губернатору Ростовской области было рекомендовано отклонить все поданные в первом полугодии 2018 года прошения. Тот согласился с мнением комиссии и направил Президенту РФ соответствующие представления.
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