Застой как светлое будущее. В 70-е в крае велось массовое строительство

Памятник вождю мирового пролетариата, открытый напротив железнодорожного вокзала Владивостока ещё в 30-е, в 1970 г., ввиду реконструкции площади, переставили выше по склону сопки. Фигура Ильича изображена в полный рост, поднятая рука с её указующим перстом символизировала направление в светлое будущее. Оно в 70-е выдалось таковым.

* Кинотеатр «Русь» в Находке заработал в 1971 г. Это был уже четвёртый по счёту построенный кинотеатр для жителей и гостей города.

* 18 января 1972 г. госкомиссия приняла экспериментальную сборную молочно-товарную ферму из керамзитобетонных панелей, сооружённую в совхозе «Артёмовский».

* 15 января 1974 г. на Дальневосточном горно-металлургическом комбинате успешно осуществлена первая плавка висмута, имеющего большое значение для производства так называемых «автоматных сталей», особенно нержавеющих.

* 16 января 1974 г. на строящейся Приморской ГРЭС включили в сеть первый энергоблок. Коллектив Всесоюзной ударной комсомольской стройки на митинге по этому случаю дал слово не снижать темпы работы.

* 16 января 1974 г. в Лесозаводске введена в эксплуатацию одна из крупнейших на Дальнем Востоке швейная фабрика.

* 17 января 1975 г. Владивосток торжественно встречал экипажи кораблей отряда боевого траления после успешного выполнения задания по разминированию Суэцкого залива.

* 15 января 1976 г. в краевом центре прошло торжественное вручение новых паспортов уважаемым гражданам города, первый паспорт получил почётный гражданин Владивостока Герой Социалистического Труда А. С. Аллилуев.

* 11 января 1979 г. Указом Президиума Верховного Совета СССР строительно-монтажный трест Дальморгидрострой награждён орденом Трудового Красного Знамени.

Осваивались новые месторождения угля и руд, строились горно-обогатительные фабрики, электростанции. Рыбная промышленность пополнилась новыми судами. Форсированными темпами развивался военно-промышленный комплекс. Созданы новые для края отрасли промышленности: химическая, электротехническая, приборостроительная, инструментальная, фарфоровая, мебельная.

Жители Владивостока называют 70-е годы «расцветом» города, именно тогда здесь появилось много новых улиц и целых кварталов.

ЦИФРЫ

Население Приморья в 1970 г. составляло 1 721 285 человек, в 1979 году — 1 977 779 человек.