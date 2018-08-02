Ещё
Более тысячи кандидатов выдвинулись для участия в выборах в Карелии
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Более тысячи кандидатов выдвинулись для участия в выборах в Карелии 

Карельские вести 2 часа назад
Фото: Карельские вести
Муниципальные выборы пройдут в республике 9 сентября 2018 года.
28 июля в 18:00 территориальные избирательные комиссии завершили прием документов для выдвижения и регистрации на муниципальных выборах 9 сентября 2018 года.
В Единый день голосования 9 сентября 2018 года в 15-ти районах Карелии пройдут выборы 32 глав поселений. Кроме того, в 15-ти районах обновятся составы советов муниципальных образований — замещается 613 мандатов. В 10-ти муниципальных районах назначены дополнительные и повторные выборы депутатов — в том числе в Петрозаводске — будет замещен мандат в Петрозаводском городском совете по избирательному округу №4.
В сентябрьских выборах смогут принять участие как самовыдвиженцы, так и кандидаты от избирательных объединений.
Подготовку и проведение выборов 9 сентября в Карелии осуществляют 17 территориальных избирательных комиссий и более 200 участковых.
Всего на муниципальных выборах в Республике Карелия выдвинулись 1183 кандидата, из них уже зарегистрированы — 524, отказано в регистрации — 8, аннулирована регистрация — 6, аннулировано выдвижение — 6.
По закону у территориальных избирательных комиссий есть 10 дней на проверку документов о регистрации кандидата с момента их представления, в результате которой она принимает решение о регистрации кандидата, либо об отказе в ней.
Агитационный период для кандидатов в средствах массовой информации начнется 11 августа 2018 г. и закончится в ноль часов 8 сентября 2018 г.
Законом Республики Карелия «О муниципальных выборах в Республике Карелия» предусмотрено досрочное голосование для тех избирателей, кто в день голосования будет находиться вне места жительства. Такое голосование будет проходить:
— в помещениях территориальных избирательных комиссий — с 29 августа по 4 сентября 2018 года;
— в помещениях участковых избирательных комиссий — с 5 по 8 сентября 2018 года.
По материалам: ptzgovorit.ru
Карельские вести: последние новости
Ильин день: приметы на праздник Илии-пророка Тимати и Егора Крида судят за концерт в центре Москвы Как штрафовали Тимати и Крида: журналисты провалились в клумбу
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Над Черным морем едва не столкнулись два самолета49
У России таких ракет нет. И не будет168
Королеву красоты убили на глазах у туристов15
Украинские военные заявили о масштабном «котле»211
Интимная тайна разрушит карьеру Макрона177
Видео
00:49
Крушение пассажирского самолета сняли на видео изнутри
Происшествия
00:11
Разбившийся на Кубани Ми-2 сняли на видео
Происшествия
14:03
«У погибших россиян был шанс на спасение»
Политика
01:14
Срыв сроков: корабли уплыли от ВМФ
Армия Статьи
03:18
Ахеджакова объявила себя «террористкой»
Общество
01:06
Подстилка стала предметом разборки
Общество
01:49
Украинские военные заявили о масштабном «котле»
В мире Украина
01:11
«Саня, тихо»: бездомный питон выполз на улицу в Тюмени
Происшествия
00:29
Кролики спрятались от дождя под фурой
Общество
01:01
«Крым был для меня, есть и будет всегда русский»
В мире Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение