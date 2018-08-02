Более тысячи кандидатов выдвинулись для участия в выборах в Карелии

Муниципальные выборы пройдут в республике 9 сентября 2018 года.

28 июля в 18:00 территориальные избирательные комиссии завершили прием документов для выдвижения и регистрации на муниципальных выборах 9 сентября 2018 года.

В Единый день голосования 9 сентября 2018 года в 15-ти районах Карелии пройдут выборы 32 глав поселений. Кроме того, в 15-ти районах обновятся составы советов муниципальных образований — замещается 613 мандатов. В 10-ти муниципальных районах назначены дополнительные и повторные выборы депутатов — в том числе в Петрозаводске — будет замещен мандат в Петрозаводском городском совете по избирательному округу №4.

В сентябрьских выборах смогут принять участие как самовыдвиженцы, так и кандидаты от избирательных объединений.

Подготовку и проведение выборов 9 сентября в Карелии осуществляют 17 территориальных избирательных комиссий и более 200 участковых.

Всего на муниципальных выборах в Республике Карелия выдвинулись 1183 кандидата, из них уже зарегистрированы — 524, отказано в регистрации — 8, аннулирована регистрация — 6, аннулировано выдвижение — 6.

По закону у территориальных избирательных комиссий есть 10 дней на проверку документов о регистрации кандидата с момента их представления, в результате которой она принимает решение о регистрации кандидата, либо об отказе в ней.

Агитационный период для кандидатов в средствах массовой информации начнется 11 августа 2018 г. и закончится в ноль часов 8 сентября 2018 г.

Законом Республики Карелия «О муниципальных выборах в Республике Карелия» предусмотрено досрочное голосование для тех избирателей, кто в день голосования будет находиться вне места жительства. Такое голосование будет проходить:

— в помещениях территориальных избирательных комиссий — с 29 августа по 4 сентября 2018 года;

— в помещениях участковых избирательных комиссий — с 5 по 8 сентября 2018 года.