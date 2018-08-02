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Коммунальщики провели отключение самовольных врезок в поселке Зональный
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Коммунальщики провели отключение самовольных врезок в поселке Зональный 

АиФ 31 минуту назад
Фото: АиФ
В жилых массивах на Усть-Курдюмском направлении инспекторами ООО «Концессии водоснабжения — Саратов» в июле выявлено более 100 случаев самовольных подключений к системе городского водопровода, в настоящее время уже демонтирована половина незаконных врезок, сообщает пресс-служба компании.
Накануне бригада ООО «КВС» проводила отключение незарегистрированных пользователей в пос. Зональный. Среди «самовольщиков» оказались как строящиеся дома, так и уже активно заселенные.
«Незаконные врезки нарушают гидравлический режим работы сетей, что может лишить воды добросовестных потребителей. Из-за самовольных подключений возможно снижение качества поставляемых услуг, поэтому наши специалисты продолжат работу по пресечению нелегального пользования централизованной системой водообеспечения», — прокомментировал ситуацию заместитель директора Михаил Сычев.
Помимо основного способа борьбы с самовольщиками — немедленного отключения — компания вправе выставить счет за период незаконного пользования ресурсом. В отношении лиц, самовольно подключившихся к инженерным сетям, законодательством определены штрафные санкции. ООО «КВС» напоминает, что самовольное подключение к действующим сетям водопровода и канализации, а также пользование этими системами — незаконно и может привести к административной ответственности.
Получить консультацию по подключению и оформлению водопровода можно в центре по работе с абонентами ООО «Концессии водоснабжения — Саратов» по адресу: ул. Советская, 10. Время работы: пн — пт — с 08.00 до 17.00, сб — с 09.00 до 13.00. Телефон: 24-65-79.
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