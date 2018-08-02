В Киргизии предлагают ввести внеклассные занятия по трудовой миграции

Как защищать свои права за рубежом, заключать трудовые договоры и не нарушать законы принимающей страны? Этому в Киргизии теперь предлагают обучать со школьной скамьи. Отношение к трудовой миграции в республике стремительно меняется, и большое значение этого явления на развитие страны теперь признает и политическое руководство. Осенью парламент Киргизии готовится рассмотреть тему пенсионного обеспечения и соцзащиты граждан, работающих за границей. Однако подобными вопросами, увы, проблемы мигрантов не ограничиваются.

Уезжают, не ведая

— От мигрантов, по сути, зависит половина населения страны, — подчеркивает лидер политической партии «Замандаш» Жениш Молдокматов. — В Госслужбе миграции говорят, что за рубежом трудятся более 800 тысяч граждан КР. По неофициальным данным, мигрантами являются более миллиона киргизстанцев. Каждый из них обеспечивает близких — семьи из трех-четырех человек.

— Решение выехать из Киргизстана на заработки нередко принимается за один день, — утверждает глава некоммерческой организации «Инсан Лейлек» Гульнара Дербишева. — Большая часть отправляется искать работу за рубежом через знакомых и родственников. Часто — не зная практически ничего о законодательстве принимающей стороны, из-за чего бывают обмануты работодателями.

По словам Гульнары Дербишевой, одна из областей с высокой долей миграции — Баткенская. Этот регион расположен на юго-западе Киргизии и считается самым отдаленным от центра, и в то же время самым бедным. На заработки отсюда выехало более трети — 38 процентов — жителей. Многие, как утверждает Дербишева, уезжают практически сразу после окончания школы.

— На мой взгляд, молодых людей к миграции необходимо готовить еще в школе, — полагает Дербишева. — Например, ввести внеклассные занятия. Людям должны рассказывать, как отстаивать свои права, заключать трудовые договоры и не нарушать законы принимающей страны.

Чтобы подготовить молодых киргизстанцев к работе в России Казахстане , несколько некоммерческих организаций открыли в Баткенской области профсоюз мигрантов. В него уже успели принять несколько десятков человек, готовящихся к отъезду в РФ. Специалисты профсоюза намерены оказывать поддержку землякам как внутри Киргизии, так и за рубежом.

— Конечно, такому профсоюзу необходимо поддерживать связи с подобными организациями в принимающих странах, — отмечает Дербишева. — С российской стороной договоренность об этом уже достигнута, переговоры с казахстанской пока ведутся.

Заключайте договоры

Основная проблема, с которой сталкиваются мигранты за рубежом, отсутствие правовых документов, регулирующих условия труда и оплаты. И если в России этот вопрос постепенно отходит на второй план, в Казахстане он до сих пор остается одним из самых важных.

— Несмотря на то, что граждане Киргизстана сейчас имеют возможность работать в Казахстане на основе договора о Евразийском экономическом союзе без разрешительных документов, число нерегулируемых мигрантов остается высоким, — подчеркивает юрист, президент фонда «Международная правовая инициатива» Айна Шорманбетова. — Их права нарушаются, начиная с права на труд. По сути, у таких мигрантов нет никаких гарантий, что их не выдворят с территории принимающей страны через тридцать дней. Ведь в отсутствие трудового договора правовых оснований для пребывания в Казахстане свыше этого срока у иностранцев нет.

По ее словам, из-за не урегулированного трудового статуса мигранты автоматически попадают в группу риска и могут стать жертвой торговцев людьми. Причем подобное уже случалось, и граждан Киргизии удавалось фактически вызволять из рабства только благодаря вмешательству правоохранительных органов двух стран.

— Государство предпринимает шаги для противодействия торговле людьми, но их недостаточно, — убеждена Шорманбетова. — Более того, многие жертвы просто не обращаются за помощью в правоохранительные органы, поскольку считают их коррумпированными. Есть свидетельства тому, что силовики сами оказывались вовлечены в торговлю людьми и возвращали «невольников» «хозяевам». По этой причине жертвы предпочитают обращаться не в правоохранительные органы, а в гражданские организации.

Защитите язык

Трудовая миграция поддерживает в республике высокий интерес к изучению русского языка. «Недавно проводился опрос в регионах, — утверждает профессор Киргизско-Российского Славянского университета Мамед Тагаев. — На вопрос о том, нужно ли оставить в республике только киргизоязычное образование, положительно ответили только два процента респондентов».

Однако, как сетуют специалисты в столице Киргизии, преподавать русский язык и на русском в регионах, возможно, станет некому, тогда как местные чиновники на эту проблему предпочитают закрывать глаза.

— До недавнего времени у нас ощущалась нехватка учителей русского языка и литературы, но пару лет назад выяснилось, что катастрофически не хватает учителей химии, биологии, математики со знанием русского, — поясняет ректор Киргизского государственного университета имени Арабаева Толобек Абдырахманов. — Преподавателей русского языка и литературы готовят, в целом, в одиннадцати вузах страны, а вот учителей-предметников, обучающих детей на русском, только у нас.

Помочь решить проблему с нехваткой кадров в республике, вместе с тем, готова российская сторона. По словам замминистра просвещения РФ Павла Зеньковича, в случае с Киргизией может пригодиться опыт Таджикистана, в который еще в 2017 году направили несколько десятков учителей из регионов РФ. Однако прежде коллегам из КР необходимо направить в Россию список школ и предметов, по которым нужны преподаватели.

Отцы, матери и дети

По данным правозащитных организаций Киргизии, трудовая миграция часто становится причиной семейных разводов, жестокого обращения с детьми, а также ранних браков. Согласно оценкам социологов, в семьях людей, выезжающих на заработки за рубеж, количество разводов выше среднего показателя на 12 процентов. К этому, в том числе, приводит и то, что в принимающем государстве мигранты неофициально обзаводятся вторыми семьями.

Справка «РГ»

По разным оценкам, на заработки за рубеж из Киргизии ежегодно выезжает от 600 тысяч до миллиона граждан. Подавляющее большинство из них отправляется в Россию. Вторая по популярности среди мигрантов страна — Казахстан.