Власти Приамурья предлагают оплачивать инвалидам перелет до места лечения

БЛАГОВЕЩЕНСК, 2 августа. / ТАСС /. Власти Амурской области предлагают закрепить на законодательном уровне возможность бесплатного авиаперелета инвалидов до места лечения, если расстояние превышает 4 тыс. км. Предложение в четверг было озвучили замминистра труда и социальной защиты РФ Григорию Лекареву во время его рабочего визита в регион.

По информации правительства Амурской области, бесплатный проезд на лечение в другой город осуществляется региональным Фондом социального страхования за счет средств из федерального бюджета. При этом инвалиду не предоставлено право самостоятельного выбора вида транспорта — авиаперелет возможен, только если стоимость билета на самолет ниже, чем на поезд.

"Для решения этого вопроса разработаны предложения в действующее законодательство", — отметили в правительстве региона.

Среди предложений — предоставлять компенсацию авиаперелета к месту лечения и обратно, если расстояние к месту лечения более 4 тыс. км. Предлагается также обеспечивать авиаперелетом детей-инвалидов, независимо от травм и заболеваний. Сейчас такую возможность имеют только дети-инвалиды, имеющие заболевания или травмы спинного мозга.

Предложение амурского правительства замминистра Григорий Лекарев пообещал поддержать. «Все предложения актуальны

Эта вынужденная мера с перелетами через всю страну — она нами тоже будет прорабатываться, раз авиационным транспортом удобнее. Но правильнее приблизить услугу к человеку, приблизить услугу к тому месту, где он живет», — отметил он.