В Красноярске установят самую высокую в стране новогоднюю ёлку

Красноярске планируют установиться самую высокую в стране новогоднюю ёлку, сообщили в мэрии.

Её высота будет достигать 55 метров. Договор на изготовление, монтаж, обслуживание и демонтаж сооружения будет заключен по итогам открытого конкурса. Максимальная стартовая цена контракта составляет 51,1 млн рублей.

Подрядчику необходимо будет изготовить ель до 1 ноября, а не позднее 25 декабря произвести её монтаж. По традиции, новогоднее дерево украсят световой иллюминацией. Самую высокую ель планируют установить на восточной стороне физкультурно-оздоровительного центра «Татышев-парк». С 15 марта по 5 апреля 2019 года конструкция будет демонтирована.