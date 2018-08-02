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В Красноярске установят самую высокую в стране новогоднюю ёлку
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В Красноярске установят самую высокую в стране новогоднюю ёлку 

АиФ Красноярск 26 минут назад
Фото: АиФ Красноярск
В Красноярске планируют установиться самую высокую в стране новогоднюю ёлку, сообщили в мэрии.
Её высота будет достигать 55 метров. Договор на изготовление, монтаж, обслуживание и демонтаж сооружения будет заключен по итогам открытого конкурса. Максимальная стартовая цена контракта составляет 51,1 млн рублей.
Подрядчику необходимо будет изготовить ель до 1 ноября, а не позднее 25 декабря произвести её монтаж. По традиции, новогоднее дерево украсят световой иллюминацией. Самую высокую ель планируют установить на восточной стороне физкультурно-оздоровительного центра «Татышев-парк». С 15 марта по 5 апреля 2019 года конструкция будет демонтирована.
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