Бодрый старичок и два юноши развлекли пятигорчан танцами на Бродвее

Трёх танцующих мужчин сняла на видео жительница Пятигорска и опубликовала ролик в Instagram.

Два молодых человека и бодрый дедушка устроили танцы на проспекте Кирова. Таким способом они, видимо, поддерживали уличного музыканта, исполнявшего известную мелодию на саксофоне.

«Их должны знать в лицо. Один из них — старичок — мой сосед дядя Витя. Я раньше с ним жила в одном дворе. В тот день я спешила на работу, засмотрелась и опоздала», — рассказала пятигорчанка, приславшая видео в городское сообщество.

«Нужно возобновляет летние площадки для танцев. Раньше их было 3 штуки. И все были довольны. Молодцы что танцуют. Это уже не первый год. Можно сказать традиция», — поддержали её другие горожане.

Публикация от pyatigorsk_online (@pyatigorsk_online) 1 Авг 2018 в 12:41 PDT